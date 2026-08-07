Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu

İngiltere Millî Takımı'nın eski forveti Chris Waddle, GOAL'a verdiği röportajda Harry Kane için 2030 Dünya Kupası'na katılmanın büyük bir sınav olacağını belirtti. Futbolcuya Cristiano Ronaldo'nun deneyiminden ders çıkarmasını ve millî takım kariyerinin geleceğini dikkatlice değerlendirmesini tavsiye etti. Goal.com haberine göre.

Şu anda Bayern Münih forması giyen ve üst düzey formunu koruyan 33 yaşındaki Harry Kane, İngiltere Millî Takımı tarihinin en golcü oyuncusu konumunda. Kane'in 85 golü bulunuyor ve Peter Shilton'ın 125 maçlık rekorunu kırmaya çok yaklaştı.

Gelecekteki büyük turnuvalar ve kişisel rekorlar

Uzmanlara göre Kane'in 2026 Dünya Kupası'nda takıma kaptan olarak liderlik etmesi ve 2028'de kendi ülkesinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor. Millî takımda santrfor pozisyonu için alternatiflerin az olması nedeniyle teknik heyet onun hizmetlerine sürekli başvuruyor.

Ancak yıllar geçtikçe Kane de her futbolcu gibi fiziksel durumuna dikkat etmek zorunda kalacak. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi efsaneler kariyerlerini uzun süre devam ettirmiş olsa da böylesine uzun bir kariyer futbol dünyasında istisna kabul ediliyor.

Fiziksel durum ve Chris Waddle'ın görüşleri

BetBrain ile iş birliği yapan Chris Waddle, GOAL'a yaptığı açıklamada Harry Kane'in hızına dayalı oynamaması ve yüksek futbol zekâsına sahip olmasının en önemli avantajları olduğunu söyledi. Buna rağmen yaş ilerledikçe bacak hareketlerinin yavaşlaması kaçınılmaz bir süreçtir.

Waddle, Portekiz Millî Takımı'nın son büyük turnuvalardaki maçlarını örnek göstererek Cristiano Ronaldo'nun fiziksel durumunun üst düzey futbolun gerekliliklerini karşılamamaya başladığını belirtti. Bu nedenle Harry Kane'in de 2030 Dünya Kupası'na kadar olan süreçte kapasitesini gerçekçi biçimde değerlendirmesi gerekiyor.