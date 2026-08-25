Kattaqo‘rg‘on'da istifa: Rus teknik direktör kötü sonuçlar nedeniyle kovuldu!

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Kattaqo‘rg‘on'da istifa: Rus teknik direktör kötü sonuçlar nedeniyle kovuldu!

Özbekistan Pro Ligi'nde üst sıralar ve Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Kattaqo‘rg‘on takımında beklenmedik bir teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Eurasia Football tarafından paylaşılan bilgilere göre, kulüp yönetimi üst üste alınan iki mağlubiyetin ardından 56 yaşındaki Rus teknik direktör Yuriy Utkulbayev ile yollarını ayırma kararı aldı.

Taraflar şu anda mevcut iş sözleşmesinin erken feshi ve tazminat miktarı konusunda nihai görüşmeleri yürütüyor. Uzman isim takımdan ayrıldı ve antrenmanları yönetmiyor.

İstifanın sebebi ne?

Kulüp yönetiminin aldığı sert kararın arkasında son haftalardaki olumsuz sonuçlar ve sergilenen oyun kalitesi yatıyor:

  • Sho‘rtan mağlubiyeti: 15 Ağustos'ta Kattaqo‘rg‘on, deplasmanda doğrudan rakiplerinden biri olan Sho‘rtan'a 85. dakikada yediği golle 0-1 mağlup oldu;

  • İç saha başarısızlığı: 21 Ağustos'ta takım, kendi taraftarı önünde G‘azalkent'e 2-4 kaybetti;

  • Oyun tarzından memnuniyetsizlik: Kulüp yönetimi Utkulbayev'den hücum odaklı ve güven veren bir futbol bekliyordu. Ancak açık futbol oynama çabası, savunmada zafiyetlere ve kalesinde dört gol görmesine neden oldu.

Utkulbayev'in Kattaqo‘rg‘on istatistikleri

Kazan'ın Rubin kulübü sisteminde uzun yıllar görev yapan uzman isim, Mayıs ayı sonunda Yorqin Nazarov'un yerine getirilmişti. Yönetimindeki 9 Pro Lig maçında şu sonuçlar alındı:

  • 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet;

  • Mümkün olan 27 puandan 16 puan toplandı;

  • Özbekistan Kupası kapsamındaki tek maçta ise takım, Paxtakor'a 0-3 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Süper Lig'e yükselme şansı ve Orol'a karşı kritik maç

Teknik direktör istifasına rağmen, Kattaqo‘rg‘on'un puan durumundaki konumu hala oldukça yüksek:

  • 3. sıra: Takım 16 hafta sonunda 30 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor;

  • Reglament fırsatları: Pro Lig şampiyonu doğrudan Süper Lig'e yükselir. 2-5. sıraları alan kulüpler ise kendi aralarında play-off oynayarak Süper Lig temsilcisi ile baraj maçı yapma hakkı kazanır;

  • Önündeki büyük sınav: İşin ilginç yanı, yeni teknik direktör ataması arifesinde Kattaqo‘rg‘on'u sezonun en zorlu maçı bekliyor; lig lideri, 39 puanlı Nukus'un Orol kulübü ile karşılaşacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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