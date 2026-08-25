Eski eşi kadını 5 gün boyunca evde esir tuttu

Brezilya'nın Goiás eyaletinde 24 yaşındaki Emiliane Tamira'nın, eski eşi tarafından beş gün boyunca esir tutulduğu bildirildi. Emiliane'nin 17 Ağustos'ta kaybolmasının ardından polis arama çalışmalarına başladı ve 21 Ağustos'ta Águas Lindas de Goiás şehrinde kiralık bir evde onu buldu. Bu haber VTV News tarafından duyuruldu.

Kolluk kuvvetleri kadını yatağa zincir, halat ve kelepçelerle bağlanmış halde buldu; yüzünde ise ağzını ve nefes almasını kısıtlayan bir maske vardı. Mağdurun ifadesine göre, eski partneri onu ilaç etkisi altında tuttu ve ellerini sadece yemek yemesi için kısa süreliğine serbest bıraktı.

Emiliane ayrıca esaret sırasında ağız ve göz bölgesinde kimyasal madde nedeniyle yanıklar oluştuğunu belirtti. Bu bilgi şu an için büyük ölçüde kendi ifadelerine dayanmakta olup soruşturma kapsamında incelenmektedir.

Polis verilerine göre, şüpheli Aylton Rodrigues, eski eşini tutmak için evi önceden kiralamış ve orada yiyecek ile diğer gerekli malzemeleri stoklamıştı.

Müfettişler, şüphelinin şüpheli davranışlarına odaklanarak kiralık evi tespit etti ve olay yerine gitti. Şüpheli, polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçmaya çalıştı ancak daha sonra yakalandı. Üzerinde 9 milimetrelik bir tabanca da ele geçirildi.

Polise göre Aylton, kadını ilaçla etkisiz hale getirip kiralık eve götürdüğünü itiraf etti. Emiliane, çiftin yaklaşık altı yıl birlikte yaşadığını ve Aralık 2025'te ilişkilerini sonlandırdıklarını söyledi.

Kadın, eski eşinin ayrılığı kabullenemediğini ve hayatı üzerindeki kontrolünü sürdürmeye çalıştığını ifade etti; soruşturmada, ilişkiyi zorla yeniden başlatma amacı da dahil olmak üzere suçun olası nedenleri araştırılıyor.

Aylton Rodrigues şu anda gözaltında, mahkeme tutukluluk kararı verdi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.