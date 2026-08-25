Marc Cucurella, Real Madrid'e transferinin ardından ilk açıklamasını yaptı...

·83·Spor
Marc Cucurella, Real Madrid'e transferinin ardından ilk açıklamasını yaptı...

İspanya ve Avrupa futbolunda yazın en beklenmedik transferlerinden biri resmen gerçekleşti. Londra ekibi Chelsea ve İspanya milli takımı savunmacısı Marc Cucurella Real Madrid'in bir parçası oldu. 24 Ağustos'ta "Los Blancos", 28 yaşındaki futbolcuyu taraftarlara resmen tanıttı.

Madrid ekibine katılan tecrübeli kanat oyuncusu, sözleşme imzaladıktan sonra duygularını gizleyemedi ve kulüp taraftarlarına samimi bir mesaj gönderdi.

«Ailem için özel bir gün»: Cucurella'nın ilk sözleri

"Kralın Kulübü" formasını giyen İspanyol futbolcu sevincini şu şekilde dile getirdi:

«Merhaba Madridistalar! Çok mutluyum, bugün benim ve ailem için çok özel. Santiago Bernabéu'da sizinle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hala Madrid!», dedi Cucurella.

Savunmacı, Madrid devinde büyük kupalar için mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti.

Chelsea'den Madrid'e: Sol kanatta yeni rekabet

Marc Cucurella'nın transferi Real Madrid'in sol kanat savunmasını güçlendirme planında önemli bir adım oldu:

  • Londra'daki tecrübe: İspanyol savunmacı, Chelsea formasıyla ve İspanya milli takımında uluslararası düzeyde en istikrarlı kanat oyuncularından biri olduğunu kanıtladı;

  • Madrid'de yeni bir aşama: Kralın Kulübü yönetimi, savunma hattındaki güvenilirliği ve hızı artırmak amacıyla tam olarak Cucurella seçeneğinde karar kıldı;

  • Taraftarların beklentisi: Şimdi Madrid taraftarları, oyuncunun Santiago Bernabéu'daki ilk maçını büyük bir merakla bekliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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