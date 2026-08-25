Brezilya'dan yeni bir yıldız: Manchester City onu 40 milyon Euro'ya transfer ediyor
İngiltere Premier League devi Manchester Cityyaz transfer dönemindeki hareketliliğini sürdürüyor. Büyük Britanya'nın saygın The Athletic gazetesinin haberine göre, "Cityzens" Brezilya'nın Palmeiras kulübünün forveti Allan Eliasile transfer görüşmelerinde son aşamaya geldi.
22 yaşındaki gelecek vadeden futbolcunun önümüzdeki günlerde Manchester'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
40 milyon Euro ve sözleşme detayları
Yetenekli Brezilyalı forvetin transferi için üzerinde anlaşılan şartlar şunlar:
Mali değer: Manchester Cityoyuncu için bonuslarla birlikte toplam 40 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek;
Sözleşme şartları: Şu anda kulüp ile oyuncunun menajeri arasında sözleşme süresi ve kişisel maddeler üzerindeki son detaylar netleştiriliyor;
Anlaşma aşaması: Taraflar arasındaki anlaşmanın önümüzdeki saatlerde resmen tamamlanması planlanıyor.
Enzo Maresca dönemi: Sezon başlangıcı ve hücum hattında yenilenme
Yaz arasında Manchester Cityteknik direktörlüğüne getirilen İtalyan çalıştırıcı Enzo Maresca yenilenen kadrosuyla sezona başarılı bir başlangıç yaptı:
1. haftada geri dönüş galibiyeti: Premier League'in açılış maçında "Cityzens", deplasmanda Bournemouth'u 2-1 mağlup ederek zorlu bir galibiyet aldı;
Sıradaki sınav: 2. haftada Maresca'nın öğrencileri, Londra ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek;
Taktiksel ihtiyaç: Teknik ekip, Allan Elias ile takımın hücum hattındaki hızı, dripling yeteneğini ve rekabeti önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.
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