Tyson Fury, Klitschko'yu yendikten sonra yaşadığı derin depresyonun sırrını açıkladı!

·0·Spor
Tyson Fury, Klitschko'yu yendikten sonra yaşadığı derin depresyonun sırrını açıkladı!

Ağır sıklet dünya boks efsanesi Tyson Fury 2015 yılında 11 yıldır yenilgisiz olan Wladimir Klitschko'yu mağlup edip şampiyonluk kemerlerini elinden aldıktan sonraki hayatı hakkında samimi ve etkileyici itiraflarda bulundu.

İngiliz boksör, çocukluk hayaline ulaştıktan sadece birkaç dakika sonra hayatının tüm anlamını yitirdiğini ve yaklaşık üç yıl süren korkunç bir depresyona girdiğini anlattı.

«Klitschko'yu yenmek hayatımın amacıydı»: Zirve ve çöküş

Fury, çocukluğundan beri Klitschko'yu yenmeyi hedeflediğini ve bunu başardıktan sonra kalbinde devasa bir boşluk oluştuğunu hatırladı:

«Ben çocukken Klitschko zaten şampiyondu ve hep 'Bir gün bu adamı mutlaka yeneceğim' derdim. O zamanlar herkes bana gülerdi. O 11 yıl şampiyon kaldı, ben ise şampiyonluk maçı için 3 yıl beklemek zorunda kaldım.

Nihayet ringe çıktığımda, bu benim için Everest'in zirvesi gibiydi. Söz verdiğim gibi kazandım ve her şey bitti. Her şeyin inanılmaz derecede harika olacağını düşünmüştüm ama bir dakika geçmeden her şey yerle bir oldu.

Rinden inip soyunma odasına girdiğim an depresyona girdim. Çünkü hayatımın ana amacı Klitschko'yu yenmekti ve bu amaç bir anda yok oldu. Şampiyon olarak dünyadaki her şeye sahiptim ama her gün ölmek istiyordum».

181 kg ağırlık, 3 yıllık ara ve Tanrı'ya yakarış

Ağır depresyonun ardından sporcu formunu tamamen kaybetti ve ağırlığı 400 pound'a (181 kg) ulaştı. Bokstan neredeyse üç yıl uzak kalan Fury'yi kimse bu durumdan kurtaramadı:

  • Yaşam-ölüm anı: «Sonra bir gün öyle bir olay yaşandı ki, diz çöktüm ve Tanrı'ya yalvardım. Yatak odasında yere uzanıp gözyaşı döktüm. 'Artık bunu tek başıma başaramıyorum. Bana yardım etmelisin. Beni tekrar boksa döndür' diye dua ettim»;

  • Mucizevi hafifleme: «Yerde sanki sonsuza kadar yatmışım gibiydi, aslında 10 dakika geçmiş. Ama ayağa kalktığımda, tüm dünyanın ağırlığı omuzlarımdan kalkmış gibi hissettim. Hemen eşim Paris'e bağırdım: 'Yarın formumu geri kazanma görevine başlıyoruz!'».

Böylece «Gypsy King» lakabıyla tanınan Tyson Fury, hayatındaki en ağır sınavı atlatıp spora döndü ve yeniden dünya şampiyonluğunu kazandı.

En büyük zafer neden tüm sorunları çözmez?

Tyson Fury'nin Klitschko hakkındaki hikayesi, spordan daha geniş bir anlam taşıyor. Tüm hayatı tek bir büyük amaca bağlamanın ne kadar karmaşık sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Fury, çocukluğundan beri beklediği hayaline ulaştı, dünya şampiyonu oldu ve Klitschko'yu yendi. Ancak en büyük zaferden sonra onu yeni bir soru karşıladı: «Şimdi ne olacak?»

İşte bu soru, hayatındaki en zor dönemi başlattı. Sonrasında ise yeni bir amaç —kendini toparlamak ve ringe dönmek— Tyson Fury için bir sonraki büyük görev haline geldi.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arjantin Özbekistan ile mi oynayacak? Messi konusu belirsizArjantin Özbekistan ile mi oynayacak? Messi konusu belirsizBugün, 11:25Şampiyonlar Ligi'nde kura günü: Real, City, Barça ve Sabah hangi torbada yer aldı?Şampiyonlar Ligi'nde kura günü: Real, City, Barça ve Sabah hangi torbada yer aldı?Bugün, 11:18«Normalde bunu yapmam...»: Mourinho dünkü galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu!«Normalde bunu yapmam...»: Mourinho dünkü galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu!Bugün, 11:08Kylian Mbappe hat-trick yaptı ve Real Madrid'e galibiyeti getirdiKylian Mbappe hat-trick yaptı ve Real Madrid'e galibiyeti getirdiBugün, 09:14Barcelona İspanyol dünya şampiyonlarını onurlandırmaktan vazgeçtiBarcelona İspanyol dünya şampiyonlarını onurlandırmaktan vazgeçtiBugün, 08:59Özbek boksörler Yakutsk'ta: Tursunov ve G‘oyibov'un rakipleri kimler? (Tam liste)Özbek boksörler Yakutsk'ta: Tursunov ve G‘oyibov'un rakipleri kimler? (Tam liste)Bugün, 07:07
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)