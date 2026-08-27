Tyson Fury, Klitschko'yu yendikten sonra yaşadığı derin depresyonun sırrını açıkladı!

Ağır sıklet dünya boks efsanesi Tyson Fury 2015 yılında 11 yıldır yenilgisiz olan Wladimir Klitschko'yu mağlup edip şampiyonluk kemerlerini elinden aldıktan sonraki hayatı hakkında samimi ve etkileyici itiraflarda bulundu.

İngiliz boksör, çocukluk hayaline ulaştıktan sadece birkaç dakika sonra hayatının tüm anlamını yitirdiğini ve yaklaşık üç yıl süren korkunç bir depresyona girdiğini anlattı.

«Klitschko'yu yenmek hayatımın amacıydı»: Zirve ve çöküş

Fury, çocukluğundan beri Klitschko'yu yenmeyi hedeflediğini ve bunu başardıktan sonra kalbinde devasa bir boşluk oluştuğunu hatırladı:

«Ben çocukken Klitschko zaten şampiyondu ve hep 'Bir gün bu adamı mutlaka yeneceğim' derdim. O zamanlar herkes bana gülerdi. O 11 yıl şampiyon kaldı, ben ise şampiyonluk maçı için 3 yıl beklemek zorunda kaldım. Nihayet ringe çıktığımda, bu benim için Everest'in zirvesi gibiydi. Söz verdiğim gibi kazandım ve her şey bitti. Her şeyin inanılmaz derecede harika olacağını düşünmüştüm ama bir dakika geçmeden her şey yerle bir oldu. Rinden inip soyunma odasına girdiğim an depresyona girdim. Çünkü hayatımın ana amacı Klitschko'yu yenmekti ve bu amaç bir anda yok oldu. Şampiyon olarak dünyadaki her şeye sahiptim ama her gün ölmek istiyordum».

181 kg ağırlık, 3 yıllık ara ve Tanrı'ya yakarış

Ağır depresyonun ardından sporcu formunu tamamen kaybetti ve ağırlığı 400 pound'a (181 kg) ulaştı. Bokstan neredeyse üç yıl uzak kalan Fury'yi kimse bu durumdan kurtaramadı:

Yaşam-ölüm anı: «Sonra bir gün öyle bir olay yaşandı ki, diz çöktüm ve Tanrı'ya yalvardım. Yatak odasında yere uzanıp gözyaşı döktüm. 'Artık bunu tek başıma başaramıyorum. Bana yardım etmelisin. Beni tekrar boksa döndür' diye dua ettim»;

Mucizevi hafifleme: «Yerde sanki sonsuza kadar yatmışım gibiydi, aslında 10 dakika geçmiş. Ama ayağa kalktığımda, tüm dünyanın ağırlığı omuzlarımdan kalkmış gibi hissettim. Hemen eşim Paris'e bağırdım: 'Yarın formumu geri kazanma görevine başlıyoruz!'».

Böylece «Gypsy King» lakabıyla tanınan Tyson Fury, hayatındaki en ağır sınavı atlatıp spora döndü ve yeniden dünya şampiyonluğunu kazandı.

En büyük zafer neden tüm sorunları çözmez?

Tyson Fury'nin Klitschko hakkındaki hikayesi, spordan daha geniş bir anlam taşıyor. Tüm hayatı tek bir büyük amaca bağlamanın ne kadar karmaşık sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Fury, çocukluğundan beri beklediği hayaline ulaştı, dünya şampiyonu oldu ve Klitschko'yu yendi. Ancak en büyük zaferden sonra onu yeni bir soru karşıladı: «Şimdi ne olacak?»

İşte bu soru, hayatındaki en zor dönemi başlattı. Sonrasında ise yeni bir amaç —kendini toparlamak ve ringe dönmek— Tyson Fury için bir sonraki büyük görev haline geldi.