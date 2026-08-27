«Amatör boks yıldızı ABD'de»: İngiliz basını Özbek boksörün yeni planlarını açıkladı

·0·Spor
«Amatör boks yıldızı ABD'de»: İngiliz basını Özbek boksörün yeni planlarını açıkladı

Özbek boksunun parlayan yıldızlarından biri, World Boxing federasyonu bünyesindeki mevcut dünya şampiyonu Javohir Ummataliyev okyanus ötesine giderek ABD'de antrenmanlara başladı. Bu gelişmeyi İngiltere'nin saygın Boxing Media kuruluşu duyurdu.

Kuruluşun sosyal medya hesaplarında paylaşılan özel videoda, 21 yaşındaki Özbek boksörün Amerika'nın modern boks salonlarından birinde yüksek tempoda fiziksel ve taktiksel çalışmalar yaptığı, yaklaşan önemli maçlara ciddi şekilde hazırlandığı görülüyor.

«Amatör boks yıldızı ABD'de»: Uluslararası tanınırlık ve ödüller

Javohir Ummataliyev, amatör ringlerde elde ettiği zaferlerle dünya boks camiasının dikkatini çoktan üzerine çekti:

  • Dünya Şampiyonluğu ve Dünya Kupası: Yetenekli boksör, 2025 yılında World Boxing Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve ayrıca Çin'de düzenlenen prestijli Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı;

  • Kıyasıya final: Çin'deki kupa mücadelesinin finalinde Ummataliyev, Kazakistanlı Sabirjan Akqaliqov'a karşı zorlu ve çekişmeli geçen maçta hakemlerin oybirliğiyle galip gelmişti.

Profesyonel ringdeki yolculuk ve Frank Warren ile anlaşma

Genç boksör, profesyonel spor sahnesinde de yüksek potansiyelini göstermeyi başardı:

  • İki maç, iki başarı: 28 Kasım 2025'te Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde Azerbaycanlı Rohim Aliyev'i mağlup eden boksör, 9 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester şehrindeki ünlü «Co-Op Live Arena» kompleksinde Polonyalı Damian Drabik'i nakavtla yendi;

  • Queensberry projesi: Bu başarıların ardından Özbek boksör, Büyük Britanyadünyaca ünlü organizasyon şirketi Queensberry Promotions ve şirketin kurucusu, ünlü organizatör Frank Warren ile resmi sözleşme imzaladı.

Taşkent'ten Amerika salonlarına: Büyük hedefler

Okyanus ötesine gitmeden önce Javohir Ummataliyev, başkent Taşkent'te Özbekistan milli takımı bünyesinde tanınmış uzman Akmal Hasanov liderliğinde sıkı bir hazırlık süreci geçirmişti.

Şimdilerde Amerika'nın önde gelen sparring partnerleri ve antrenörleriyle çalışmanın, Ummataliyev'in profesyonel boks zirvesine ulaşmasında önemli bir basamak olması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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