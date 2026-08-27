Kylian Mbappé eleştirmenlere yanıt verdi: «Kim mutsuzdu?»

Kylian Mbappé bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Fransız yıldız «Real Sociedad» ile oynanan maçta hat-trick yaparak, son dönemde kendisini eleştirenlere sosyal medya üzerinden kısa ama sert bir yanıt verdi.

«Kim mutsuzdu? Bu bir hat-trick», diye yazdı Mbappé kendi sayfasında.

Bu sözler sıradan bir paylaşım değildi. Mbappé'nin son dönemdeki performansından memnun olmayanlara yönelik net bir gönderme içeriyordu.

Bir maç — üç gol ve tek bir yanıt

İspanya Ligi kapsamında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. José Mourinho yönetimindeki Madrid ekibi, rakibini 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın başrol oyuncusu ise Kylian Mbappé oldu. Fransız forvet, Real Madrid'in dört golünden üçünü kaydederek hat-trick yaptı.

«Kim mutsuzdu? Bu bir hat-trick».

Mbappé'nin bu tek cümlelik yanıtı, maç sonrasında en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

Real Madrid'in galibiyetinde Mbappé'nin rolü neydi?

Gösterge Sonuç Karşılaşma Real Madrid — Real Sociedad Skor 4:1 Mbappé'nin golleri 3 gol Sonuç Real Madrid'in farklı galibiyeti

Madrid ekibi için bu galibiyet sadece üç puan değil, aynı zamanda takımın hücum hattındaki yıldızın moral ve formu hakkında da önemli bir sinyal oldu.

Mbappé ise sahadaki yanıtını sosyal medyada da sürdürdü.

Geçen sezonun rakamları da fena değildi

İlginç olan şu ki, Kylian Mbappé'yi eleştiren tartışmalar sadece kişisel istatistikleriyle değil, takım sonuçlarıyla da ilgiliydi.

Fransız forvet, geçen sezon İspanya Ligi'nde Real Madrid formasıyla:

31 maç oynadı;

25 gol attı;

5 asist yaptı.

Yani Mbappé'nin bireysel istatistikleri yüksekti. Ancak sezon sonunda «Kraliyet Kulübü» hiçbir kupa kazanamayınca eleştiriler daha da şiddetlenmişti.

Ana soru: Mbappé gerçekten eleştirilere yanıt verdi mi?

Real Sociedad maçından sonra bu sorunun cevabı oldukça net görünüyor.

Mbappé sözle değil, öncelikle sahada yanıt verdi.

Üç gol. Farklı galibiyet. Ve maç sonu eleştirmenlere yönelik tek bir cümle.

«Kim mutsuzdu? Bu bir hat-trick».

Fransız yıldız böylece yeni sezon için en önemli sinyallerinden birini verdi: Mbappé hakkında tartışılabilir, eleştirilebilir ancak o yanıtını vermek için sahayı seçer.

Şimdi ise Real Madrid taraftarlarını başka bir soru meraklandırıyor: Mbappé'nin Real Sociedad kalesine attığı üç gol, yeni bir gol serisinin başlangıcı mı?