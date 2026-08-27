Beklenmedik sonuç: Yenilgisiz Tszyu ve Mahoney karşılaşmasının detayları

·2·Spor
Beklenmedik sonuç: Yenilgisiz Tszyu ve Mahoney karşılaşmasının detayları

Avustralya profesyonel boksunun iki yenilgisiz yıldızı — Nikita Tszyu (12-0-1, 10 KO) ve Ben Mahoney (17-0-2, 9 KO) arasındaki ana maç beklenmedik bir sonuçla bitti. 12 raunt süren sert ve kanlı mücadelede hakemlerin görüşleri ayrıldı ve sonunda beraberlik kaydedildi.

Hakem puan kartları şu şekilde oluştu: 117-111, 113-115, 114-114.

Göz kesiği ve yasaklı darbe: Ringdeki drama

Mücadele boyunca her iki boksör de ciddi sınavlarla karşılaştı:

  • 3. raunttaki sakatlık: Maçın üçüncü raundunda boksörlerin kazara kafa kafaya çarpışması sonucu Nikita Tszyu'nun sağ gözünün üzeri derin bir şekilde kesildi ve maç kanlar içinde devam etti;

  • 9. raunt ve maçın durdurulması: Dokuzuncu rauntta Ben Mahoney kemer hattının altına yasaklı bir darbe vurdu. Sonuç olarak hakem maçı durdurdu ve Tszyu'nun toparlanması için ek süre vermek zorunda kaldı.

Stillerin çatışması: Savunma ve vücut darbeleri

Ringdeki 12 raunt boyunca iki farklı taktik stil sergilendi:

  • Mahoney'nin kontra atakları: Ben Mahoney ağırlıklı olarak ikinci planda, savunmada kaldı ve ana odağını Tszyu'nun kafasına isabetli kontra darbeler indirmeye verdi;

  • Tszyu'nun baskısı ve vücut darbeleri: Nikita Tszyu ise alışılagelmiş agresif baskısını sürdürerek, rakibinin vücuduna ağır darbeler indirip Mahoney'nin direncini kırmaya çalıştı.

Rövanş olacak mı? Maç sonrası açıklamalar

Maç sona erdiğinde, boksörlerin ikinci bir karşılaşmaya yönelik tutumları farklıydı:

  • Ben Mahoney: «Rövanşa yüzde 100 hazırım ve bunu istiyorum», diyerek ikinci maça açık olduğunu belirtti;

  • Nikita Tszyu: Ünlü Konstantin Tszyu'nun oğlu Nikita ise şimdilik rövanş konusunda net bir karar vermedi ve resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Her iki boksörün de yenilmezlik serisi devam etse de, ringdeki bu drama rövanşa olan ilgiyi daha da artırdı.

BoksNikita TszyuBen MahoneyPremier BoxingDövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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