Yapay zeka, doktorların beyin tümörünü başarıyla çıkarmasına yardımcı oldu

·8·Dünya
Yapay zeka, doktorların beyin tümörünü başarıyla çıkarmasına yardımcı oldu

Birleşik Krallık'ta yapay zeka teknolojisi kullanılarak beyin ameliyatı yapılan ilk hastanın tümörü başarıyla çıkarıldı. 48 yaşındaki Rhys Hibbert'in hipofiz bezinde 11 milimetrelik bir tümör tespit edildi.

Cerrahi müdahale sırasında yapay zeka sistemi süreci gerçek zamanlı olarak izledi.

Sistem, doktorlara özellikle hassas ve önemli yapıları belirlemede yardımcı oldu. Sistem şunları sağladı:

önemli kan damarlarını;

görmeden sorumlu yapıları belirlemeye yardımcı oldu;

ameliyat sırasında doktorlara ek bilgiler sundu. Hipofiz bezi beynin tabanında yer aldığından, çevresindeki kan damarları ve görme ile ilgili yapılar ameliyat sırasında özel dikkat gerektirir.

Yapay zekanın önemli anatomik yapıları gerçek zamanlı olarak göstermesi, cerrahlar için ek bir yardımcı araç olabilir. Rhys Hibbert'in ameliyatı, yapay zekanın tıbbi uygulamalara giderek daha fazla dahil olduğunu gösteren örneklerden biri oldu.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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