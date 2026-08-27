Satranç dünyasında şaşırtıcı sansasyon: 15 yaşındaki çocuk Magnus Carlsen'i mağlup etti!

·4·Spor
Satranç dünyasında şaşırtıcı sansasyon: 15 yaşındaki çocuk Magnus Carlsen'i mağlup etti!

Hintli 15 yaşındaki Vandan Alankar Savay, dünya satrancında sansasyonel bir sonuca imza attı. Genç yetenek Chess.com platformasındaki Titled Tuesday yıldırım turnuvasında dünyanın en güçlü satranç oyuncularından biri olan Magnus Carlsen'i yendi.

İşin ilginç yanı, genç satranç oyuncusu için bu zafer dünyayı sarsacak bir olay gibi görünmedi. Carlsen'i yendikten sonra ne kutlama yaptı ne de sosyal medyada övündü.

Birkaç saat sonra ebeveynleri beklenmedik gerçeği öğrendi.

Satranç efsanesi 50. hamlede pes etti

Vandan Alankar Savay, Titled Tuesday turnuvasında Magnus Carlsen'e karşı oturdu. Genç satranç oyuncusu için bu sıradan bir maç değildi.

Rakibi, dünya satrancının en büyük yıldızlarından biriydi.

Buna rağmen 15 yaşındaki satranç oyuncusu heyecanına yenik düşmedi ve kıran kırana geçen maçta 50. hamlede Carlsen'i mağlup etti.

Bu sonuç satranç hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı.

15 yaşındaki satranç oyuncusu, dünyanın 1 numaralı büyükustasını yendi. Ancak kendisi bu zaferi kutlamaya bile vakit bulamadı.

En ilginç olay zaferden sonra yaşandı

Pek çok kişinin böyle bir zaferden sonra ne yapacağını hayal etmek zor değil.

Sosyal medyada paylaşım yapmak, arkadaşlarına söylemek, zaferi kutlamak...

Ancak Vandan tamamen farklı bir yol izledi.

Avrupa'daki turnuvalardan yeni dönmüştü ve oldukça yorgundu. Titled Tuesday turnuvasında dört maç yaptıktan sonra ailesine sadece yorgun olduğunu söyledi.

Ardından odasına girip uyuyakaldı.

Kahraman

Sonuç

Vandan Alankar Savay

15 yaş

Rakip

Magnus Carlsen

Turnuva

Titled Tuesday

Platform

Chess.com

Zafer

50. hamlede

Zaferden sonra

Odaya girip uyuyakaldı

Ebeveynleri gerçeği daha sonra öğrendi

Genç satranç oyuncusu için gün her zamanki gibi sona ermişti.

Ancak ebeveynleri daha sonra onun Chess.com profilini kontrol etmeye karar verdi. İşte o zaman beklenmedik sonuçla karşılaştılar.

Oğulları, satranç tarihindeki en ünlü ve güçlü oyunculardan biri olan Magnus Carlsen'i yenmişti.

En şaşırtıcı olanı ise Vandan'ın bunu ailesine bile özel olarak söylememiş olmasıydı.

Sadece yorgun olduğunu söyledi ve uyumaya gitti.

Bu zafer neden bu kadar büyük bir olay?

Magnus Carlsen'i yenmek her satranç oyuncusu için büyük bir başarıdır. Özellikle bunu sadece 15 yaşındaki bir oyuncu yaparsa ilgi daha da artar.

Yıldırım satrancında zaman baskısı, hızlı kararlar ve her hatanın bedeli çok yüksektir.

Vandan ise böyle bir ortamda deneyimli ve dünya çapındaki yıldıza karşı fırsatını değerlendirmeyi başardı.

Bu zaferin en büyük dersi: Beklenmedik sakinlik

Sansasyonel zaferin en ilginç yanı belki de skorun kendisi değildir.

15 yaşındaki satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i yendi.

Ancak bu olaydan sonra ilk planı röportaj vermek, kutlama yapmak veya övünmek değildi.

Sadece uyuyakaldı.

Ebeveynleri ise oğullarının satranç efsanesine karşı kazandığı sansasyonel zaferi, o uyurken öğrendiler.

Böylece Vandan Alankar Savay'ın Magnus Carlsen'e karşı kazandığı zafer, sadece sonucuyla değil, aynı zamanda zafere karşı gösterdiği tamamen sakin tutumuyla da satranç dünyasının dikkatini çeken bir olay haline geldi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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