Ballon d'Or sahibi Paris'te kalacak mı? PSG, Dembele ile sansasyonel bir anlaşma hazırlıyor!

·1·Spor
Ballon d'Or sahibi Paris'te kalacak mı? PSG, Dembele ile sansasyonel bir anlaşma hazırlıyor!

Paris Saint-Germain yönetimi, takımın ana yıldızı ve hücum hattının lideri Ousmane Dembele'yi Paris kulübünde uzun vadeli tutmak için aktif görüşmelerini sürdürüyor. Bu haberi Fransa'nın ünlü muhabiri Fabrice Hawkins duyurdu.

Kaynağa göre, Paris devinin yönetimi ile 29 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu arasındaki resmi görüşmeler birkaç aydır devam ediyor ve yakında nihai bir sonuca varılması bekleniyor.

2029 veya 2030'a kadar yeni sözleşme: PSG yönetiminin planı

Sözleşme yenileme süreci bir dizi önemli detayı içeriyor:

  • Mevcut sözleşme ve yeni teklif: Dembele'nin PSG ile mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Ancak kulüp yetkilileri, hücum oyuncusuna 2029 veya 2030 yazına kadar takımda tutacak yeni bir uzun vadeli sözleşme teklif ediyor;

  • Paris'teki iyimserlik: Görüşmelerin uzun süredir devam etmesine rağmen, PSG ofisinde tarafların yakında resmi anlaşmaya varacağına dair inanç oldukça yüksek.

138 maçta 104 skor katkısı ve 2025 Ballon d'Or

Ousmane Dembele, 2023 yazında Barcelona'dan Paris'e transfer olduğundan beri kariyerinin zirvesine ulaştı:

  • Müthiş istatistikler: Kanat oyuncusu, PSG formasıyla toplam 138 resmi maçta sahaya çıktı, rakip fileleri 61 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 43 asist yaptı;

  • Dünya çapında tanınırlık: Futbolcunun kariyerindeki en parlak olay 2025 yılında gerçekleşti; Dembele, Paris kulübündeki fantastik performansı sayesinde dünyanın en iyi futbolcusu seçilerek Ballon d'Or sahibi oldu.

PSG sahipleri, dünya futbolunun bu büyük yıldızını takımın uzun vadeli projesinin ana lideri olarak görmeye devam ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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