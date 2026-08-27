Amiran Sardarov 3 Milyon Dolar Kaybetti: Başarıya Hazırlıksız Olmanın Bedeli Ağır

Bir zamanlar onu neredeyse kimse tanımıyordu. Kitap yazdı, çeşitli siteler ve internet mağazaları açmaya çalıştı ancak birkaç projesi beklenen geliri getirmedi.

Sonra her şey bir anda değişti.

Amiran Sardarov, YouTube'da «Dnevnik Xacha» projesini başlattı ve basit bir video blog, kısa sürede onu geniş bir kitleye, yüksek gelire ve büyük fırsatlara taşıdı.

Ancak hızlı gelen başarının bir de diğer yüzü vardı. Sardarov'un kendi ifadelerine göre, iki yıl içinde yaklaşık 3 milyon dolar kaybetti.

Peki ya sorun para kazanmakta değil, onu korumaya hazır olmamakta ise?

1. Birkaç başarısız projeden sonra gelen büyük şans

Amiran Sardarov, internette başarıya ulaşmadan önce de çeşitli projelerle uğraşıyordu.

Kitap yazdı, siteler ve çevrimiçi mağazalar açmaya çalıştı. Ancak bu çabaların hepsi beklenen sonucu vermedi.

Ardından YouTube'a odaklandı.

Başlangıçta «Dnevnik Xacha» basit bir yaşam tarzı video blogu olarak başladı. Sardarov, Moskova'daki hayatını, arkadaşlarını, günlük olayları ve çeşitli ilginç durumları GoPro kamerasıyla kaydedip izleyiciye sunmaya başladı.

Format kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı.

2. Kanal büyüdü, gelirler hızla arttı

«Dnevnik Xacha» kısa sürede büyük bir kitle topladı.

Kanalın popülerleşmesiyle reklam gelirleri de arttı. Ayrıca Sardarov'un kitapları dahil diğer projeleri de yeni kitleler sayesinde daha fazla yayılmaya başladı.

Bir zamanlar neredeyse kimsenin tanımadığı kişi artık şunlara sahipti:

geniş bir kitleye;

yüksek gelire;

yeni iş fırsatlarına;

popülerliğe ve etki gücüne.

İlk bakışta her şey hayal edilen bir başarı gibi görünüyordu.

Ancak büyük para, her zaman büyük bir finansal hazırlıkla gelmez.

3. İki yılda kaybedilen 3 milyon dolar

Sardarov daha sonra yaklaşık 3 milyon dolar kaybettiğini anlattı.

İşte bu hikayenin ana dersi burada başlıyor.

Sorun sadece para kazanmakta değil. Gelir aniden arttığında, onu yönetmek de ayrı bir beceri gerektirir.

Birçok kişi yüksek geliri görünce bunu kalıcı bir durum sanabilir. Giderler artar, yaşam tarzı değişir ve para akışı sonsuza dek sürecekmiş gibi gelir.

Ancak bazı gelir kaynakları zamanla azalabilir veya tamamen yok olabilir.

Tek seferlik bir şans, ömür boyu finansal güvenlik anlamına gelmez.

4. Para çoğaldığında neyi unutmamak gerekir?

Yüksek gelir elde edildiğinde en önemli görev sadece daha fazla harcamak değil, yeni finansal gerçekliğe uyum sağlamaktır.

Bunun için şu ilkeler önemlidir:

Ne yapmalı? Neden önemli? Giderleri kontrol altına almak Gelir artışıyla birlikte harcamaların kontrolsüzce büyümemesi için Gelirin bir kısmını biriktirmek Gelirin düştüğü dönemlerde finansal istikrar için Sürdürülebilir varlıklar oluşturmak Sadece tek bir kaynağa bağlı kalmamak için Risk değerlendirmesi yapmak Büyük parayla alınan her karar pahalıya mal olabilir Geliri kalıcı olarak görmemek Bugünkü başarının yarın da devam edeceğinin garantisi olmadığı için

5. En büyük ders: Şansa da hazırlık gerekir

Birçok insan başarıya hazırlanır: bilgi edinir, çalışır, yeni beceriler öğrenir.

Ancak çok az kişi başarı geldikten sonra ne yapacağına hazırlanır.

Gelir aniden artarsa, yeni sorular ortaya çıkar:

Bu para ne kadar süreyle gelecek? Eğer gelir yarın azalırsa, yaşam tarzım nasıl olacak? Kazandığım paranın ne kadarı tasarrufa gidiyor? Ne kadarı gelecek için çalışan varlıklara dönüşüyor? Ben mi şansı yönetiyorum, yoksa şans mı beni yönetiyor?

İşte bu sorulara zamanında cevap bulmak, finansal başarının bir sonraki aşamasını belirler.

Şans para getirir, hazırlık ise onu korur

Amiran Sardarov hakkındaki olay bir şeyi net bir şekilde gösteriyor: büyük para kazanmak ve onu uzun süre korumak iki farklı görevdir.

İlk görevde şans, fikir veya doğru zaman belirleyici rol oynayabilir. İkincisinde ise disiplin, hesap kitap ve uzun vadeli plan daha önemlidir.

Şans size büyük bir fırsat kapısı açabilir. Ancak ondan sonraki sonuç, o fırsata ne kadar hazır olduğunuza bağlıdır.