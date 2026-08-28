Sıra dışı durum: Kaliforniya'da sürücüler araçlarını bırakıp yiyecek toplamaya başladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yoğun otoyollardan birinde beklenmedik ve ilginç bir olay nedeniyle trafik felç oldu. Bir kamyonetten düşen yüzlerce peynir topu (cheese balls) kutusu yola saçıldı ve otoyolu bir "peynir alanına" dönüştürdü.

Kaliforniya Otoyol Devriyesi (CHP) verilerine göre olay, Salı günü saat 17:00 civarında, akşam trafiğinin en yoğun olduğu saatte Lynwood şehri yakınlarındaki 105 numaralı otoyolda meydana geldi.

120 büyük kutu ve turuncu yol

Olay yerinden çekilen video ve fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı:

Saçılan yükün boyutu: Araçtan yaklaşık 120 adet Utz marka peynir topu kutusu paletiyle birlikte yola devrildi;

Yolun kapanması: Batı yönündeki şeritlere saçılan binlerce küçük peynir topu ve kırık plastik kutular, sürücüler için ciddi bir engel oluşturdu.

Ana sebep: Bedava yiyecek peşindeki sürücüler

Polis yetkilileri, yoldaki devasa trafiğin sadece saçılan ürünler nedeniyle değil, insanların davranışları yüzünden de arttığını belirtti:

Araçları terk etmek: Otoyolda seyir halindeki onlarca sürücü araçlarını yolda durdurarak, düşen sağlam peynir kutularını toplamak için yola koştu;

Trafiğin durması: Bedava yiyecek toplamaya çalışan sürücüler nedeniyle zaten yoğun olan akşam trafiği daha da uzadı ve otoyolda uzun süreli aksamalar yaşandı.

Trafik polisi ve özel ekiplerin müdahalesinin ardından yol şeritleri temizlendi ve trafik normal seyrine döndü.