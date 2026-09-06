Şampiyonluk dramı: Asadbek Saidov kuşağı Sayat Abduali'ye kaybetti (video)

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen büyük uluslararası karma dövüş sanatları turnuvası «Octagon 91» sona erdi. Turnuvanın en çok beklenen ve zirve noktası olan hafif sıklet boş şampiyonluk kemeri için yapılan ana maçta, vatandaşımız Asadbek Saidov, Kazakistanlı namağlup dövüşçü Sayat Abduali ile oktagonda karşılaştı. Her iki tarafın taraftarlarının yoğun baskısı altında geçen şiddetli mücadele, beklenmedik dramatik bir dönüşle sona erdi: İkinci rauntta rakibi, tekniği kusursuz bir şekilde uygulayarak şampiyonluk unvanını kazandı.

2. rauntta belirleyici boğma: Kemerin kaderi nasıl belirlendi?

Oktagondaki mücadele, ilk saniyelerden itibaren yüksek tempo ve taktiksel hamlelerle başladı:

İlk raunttaki sert direnç: Dövüşçüler ilk 5 dakikada birbirlerini tartmaya ve ayakta isabetli vuruşlar yapmaya çalıştılar; Saidov kendi taraftarları önünde aktif bir performans sergiledi;

Yerdeki hata ve boğma tekniği: İkinci rauntta Sayat Abduali maçı yere taşımayı başardı ve pozisyon üstünlüğünü ele geçirdikten sonra acı verici boğma tekniğini ustalıkla uyguladı;

Erken biten zafer: Saidov durumdan kurtulmaya ne kadar çalışsa da, Kazak sporcu kilidi sağlamlaştırarak hakemi maçı durdurmaya zorladı ve net bir galibiyet elde etti.

Sayat Abduali — Octagon League'in yeni şampiyonu: 10-0'lık rekor

Bu başarı, Kazak dövüş ustasını sıkletin mutlak lideri haline getirdi:

Namağlup seri: Sayat Abduali, profesyonel MMA'deki galibiyet serisini 10'a çıkararak henüz hiç mağlubiyet almadığı mükemmel rekorunu (10-0) korudu;

Altın kemerin sahibi: «Octagon League» hafif sıklet şampiyonu unvanını alan Abduali, organizasyondaki hakimiyetini kesin bir şekilde kurdu;

Grappling ustalığı: Dövüşçünün yerdeki ve yer kontrolündeki yüksek seviyesi, ligdeki en tehlikeli rakiplerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Asadbek Saidov için ağır bir ders ve ilk sınav

Vatandaşımız için bu gece, kariyerindeki en ciddi dönüm noktası oldu:

8 maçtaki ilk mağlubiyet: Daha önce profesyonel ringde çıktığı 7 maçın tamamını kazanan Asadbek Saidov, kariyerindeki ilk mağlubiyetini aldı;

Şampiyonluk dersi: Uzmanlara göre, bu seviyedeki şampiyonluk maçlarında yaşanan başarısızlık, sporcu için yıkıcı değil, eksiklikler üzerinde çalışıp daha güçlü dönmek için büyük bir tecrübedir;

Dönüş planı: Saidov'un ekibiyle birlikte yer savunmasını ve taktiksel hatalarını analiz ederek gelecekte bir rövanş veya yeni bir şampiyonluk yolu çizmesi bekleniyor.

Sizce Asadbek Saidov'un 2. rauntta kaybetmesinin temel sebebi neydi? Sayat Abduali'nin yerdeki üstün ustalığı mı yoksa vatandaşımızın savunmadaki dikkatsizliği mi? Saidov bu mağlubiyetten doğru dersleri çıkarıp Octagon kemerini geri alacak gücü bulabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!