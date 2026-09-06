İnanılmaz geri dönüş: Roma, 90. dakikadan sonra Atalanta'yı dize getirdi

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Roma'daki Olimpico Stadyumu'nda oynanan merkez karşılaşma gerçek bir futbol gerilimine sahne oldu. Sezona yüksek moralle başlayan Roma, kendi sahasında tehlikeli Atalanta kulübünü ağırladı. Maç boyunca geriye düşen ve mağlubiyetin eşiğine gelen Romalılar, normal sürenin son saniyeleri ve uzatma dakikalarında gerçek bir mucizeye imza atarak 2-1'lik skorla iradeli ve sansasyonel bir galibiyet elde etti.

90. dakikadan sonra gelen drama: 3 dakikada kaybedilen galibiyet

Mücadelenin ana olayları ikinci yarıda yaşandı ve tabeladaki rakamlar beklenmedik bir şekilde değişti:

Ederson'dan soğuk duş: İkinci yarının başlamasıyla birlikte — 47. dakikada Atalanta'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson, Roma savunmasındaki boşluğu iyi değerlendirerek skoru açtı (0-1);

Romalıların uzun süreli baskısı: Giallorossi maç boyunca dengeyi sağlamak için sürekli hücum etti, ancak Bergamoluların disiplinli savunması ve kaleci Carnesecchi'nin hamleleri uzun süre gole engel oldu;

Hermoso'dan 90. dakikada kurtarış: Normal sürenin son dakikasında Roma'nın İspanyol tecrübeli savunmacısı Mario Hermoso ileri çıkarak kritik bir gol attı ve skoru 1-1'e getirdi;

Matias Soule'den 90+3. dakikada galibiyet golü: Hakemin eklediği dakikaların bitimine doğru — 90+3. dakikada oyuna sonradan giren Arjantinli yetenek Matias Soule, rakip kaleyi tam isabetle bularak tüm Olimpico Stadyumu'nu ayağa kaldırdı (2-1).

Taktiksel değişim ve yedek kulübesinin etkisi

Maçın kaderinde teknik heyetin zamanında yaptığı hamleler belirleyici oldu:

Soule'nin kahramanlığı: 55. dakikada Lulli'nin yerine oyuna giren Matias Soule, oyunun temposunu artırarak sonunda üç puanı getiren altın golün sahibi oldu;

Kadro değişiklikleri: İkinci yarıda Roma kulübü Molina, Balerdi, Gilardi ve Castro'yu oyuna alarak hücum gücünü maksimuma çıkardı;

Atalanta'nın teslim oluşu: Konuk ekipte Franck Kessie, Zappacosta, Zalewski ve Pasalic yedekten gelerek skoru korumaya çalışsalar da, son dakikalardaki konsantrasyon kaybı onlara pahalıya mal oldu.

Serie A puan durumu: 3 maçta 9 puan ve mutlak liderlik

Bu dramatik geri dönüş, Roma'nın yeni sezondaki şampiyonluk hedeflerini daha da güçlendirdi:

Yüzde 100 performans: Romalılar ilk 3 maçın tamamını kazanarak toplam 9 puanla Serie A tablosunun en üst basamağına yerleşti;

Atalanta 7. sırada: Puan kaybeden Bergamo kulübü 6 puanla lig tablosunun 7. sırasına geriledi.

Sizce Roma'nın 90. dakikadan sonra kaydettiği bu 180 saniyelik geri dönüş, takımın şampiyonluk ruhunun bir göstergesi mi, yoksa Atalanta savunmasının affedilmez dikkatsizliğinin bir sonucu mu? Matias Soule ve Mario Hermoso ikilisinin kahramanlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!