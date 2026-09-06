Samsung Galaxy A18 4G tanıtımdan önce sızdırıldı: Eski model zamlanacak mı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy A18 4G modelini resmi tanıtımından önce tamamen gözler önüne serdi. Android Headlines tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni cihaz önceki neslin özelliklerini neredeyse birebir kopyalamasına rağmen fiyatının önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu durum, tüketicilerin neredeyse değişmeyen bir cihaz için daha fazla ödeme yapacak olması nedeniyle teknoloji pazarında hararetli tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayınlanan renderlar ve teknik özelliklere dayanarak, yeni Samsung Galaxy A18 4G'nin dış görünüş açısından Galaxy A17 modelinden neredeyse hiçbir farkı olmadığını söyleyebiliriz. Ancak fiyat konusunda ciddi bir değişiklik öngörülüyor. Önceki versiyon yaklaşık 200 Euro civarında fiyatlandırılmışken, yeni cihazın fiyatının 300 Euro'ya kadar çıkması bekleniyor.

Teknik özellikler ve performans

Akıllı telefon, Full HD+ çözünürlüğü ve 90 Hz ekran yenileme hızını destekleyen 6,7 inçlik AMOLED ekranla donatılmıştır. Ekranın ön kısmında Gorilla Glass Victus koruyucu cam ve tanıdık damla çentik korunmuştur. Ayrıca, ekran çevresindeki geniş çerçeveler ve alt kısımdaki daha kalın çerçevenin yerinde kalması dikkat çekicidir.

Cihazın donanımı da değişmeden kalmış olup, temelinde MediaTek Helio G99 işlemcisi yer almaktadır. Baz versiyon 4 GB RAM ve 128 veya 256 GB dahili depolama ile sunulmaktadır. Kullanıcı kolaylığı için 2 TB'a kadar microSD hafıza kartı desteği de mevcuttur.

Kamera ve batarya özellikleri

Fotoğraf tutkunları için model, üçlü ana kamera bloğu ile donatılmıştır. Bu blokta 50 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera yer almaktadır. Ön kamera ise geleneksel olarak ekrandaki küçük bir çentiğe yerleştirilmiştir. Cihazın boyutları 164,4 × 77,9 × 7,7 mm olup ağırlığı 193 gramdır.

Özerklik konusuna gelince, akıllı telefon 5000 mAh kapasiteli batarya ve 25 W kablolu şarj teknolojisine sahiptir. Gövde, IP64 seviyesinde toz ve suya karşı dayanıklıdır. Ayrıca Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 adaptörleri mevcuttur. Dış tasarımda düz paneller, dikey kamera bloğu ve tuşların bulunduğu Key Island öğesi korunmuştur. Samsung ayrıca farklı bir işlemciyle çalışacak olan Galaxy A18 5G versiyonunu da çıkarmaya hazırlanıyor.