Erling Haaland, Manchester City transferlerini övdü ve Arsenal'in üstünlüğünü kabul etti

·3·Spor
Erling Haaland, Manchester City transferlerini övdü ve Arsenal'in üstünlüğünü kabul etti

Erling Haaland, Manchester City'nin yaz transfer dönemindeki faaliyetlerini yüksek değerlendirerek yeni oyuncuların performansından etkilendiğini belirtti. Bu haber Goal.com tarafından duyuruldu. Coventry City karşısında alınan zorlu galibiyetin ardından Norveçli golcü, takımın yeni üyeleri Enzo Fernández ve Iliman Ndiaye'nin performanslarına özel bir parantez açtı. Bu transferler, Pep Guardiola'nın ayrılışı ve Rodri ile Bernardo Silva gibi liderlerin takımdan ayrılmasının ardından kulüp için önemli bir adım oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Manchester City sezona başarılı bir başlangıç yaparak İngiltere Premier Ligi'ndeki ilk üç maçından üç galibiyet çıkardı. Buna rağmen kulüp, teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde yeni bir aşamaya geçiş sürecini yaşıyor. Kadrodaki ciddi değişiklikler ve taktiksel oyun tarzındaki yenilikler takımın bir toparlanma döneminde olduğunu gösterse de, yönetimin transfer piyasasındaki çalışmaları uzmanlar tarafından olumlu karşılanıyor.

Yeni oyuncuların ilk maçı ve takıma uyumu

Enzo Fernández, maç öncesinde sakatlanan Nico O'Reilly'nin yerine ilk 11'e dahil edilmişti. Sahada kendini göstererek belirleyici gol pozisyonunda aktif rol aldı. Ayrıca Iliman Ndiaye de rakiplerini çalımlama yeteneği ve saha içindeki hareketliliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Erling Haaland, kulübün resmi medya organına verdiği röportajda her ikisinin de harika bir oyun sergilediğini vurguladı.

"İkisi de çok iyi bir maç çıkardı" dedi Haaland. Norveçli golcü, Fernández'in fırsatları değerlendiremediğini ancak faydalı işler yaptığını belirtti. Ndiaye'nin rakiplerini geçme becerisi ise onu hayrete düşürdü. Haaland'a göre, bu oyuncuların takıma hızla adapte olup oyun ritmini yakalamaları önemli bir görev.

Arsenal'in üstünlüğü ve geçiş dönemi

Manchester City maçları kazanıyor olsa da Erling Haaland, mevcut aşamada son şampiyon Arsenal'in belirli bir taktiksel ve psikolojik üstünlüğe sahip olduğunu kabul etti. Mikel Arteta birkaç yıldır kadrosunu şekillendiriyor ve bu istikrar takıma bir bütünlük kazandırdı. Haaland'a göre, mevcut Manchester City tam da böyle bir oluşum sürecinden geçiyor.

"Arsenal uzun süredir birlikte oynuyor ve bunu uzun vadede inşa ettiler, tıpkı benim geldiğim dönemdeki Manchester City gibi" diye ekledi golcü, Viaplay'e verdiği röportajda. Buna rağmen, kulüp yönetimine sadece güçlü oyuncuları değil, aynı zamanda takıma iyi uyum sağlayacak karakterleri de getirdikleri için teşekkür etti.

Erling HaalandManchester CityEnzo FernándezArsenalİngiltere Premier Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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