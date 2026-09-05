Maresca, Coventry karşısında alınan zorlu galibiyet hakkında açık konuştu

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Maresca, Coventry karşısında alınan zorlu galibiyet hakkında açık konuştu

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Coventry kulübünü ağırlayarak 1-0'lık skorla önemli bir galibiyet elde eden Manchester Cityyeni sezondaki mutlak galibiyet serisini sürdürüyor. Bu başarı sayesinde puanını 9'a çıkararak puan durumunda liderliğini koruyan 'City' teknik direktörü Maresca, maçın ardından basına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, rakibin yoğun savunmasına karşı yaşanan zorluklara, taraftarların heyecanına ve pragmatik galibiyetin gerçek değerine özel olarak değindi.

İlk yarıdaki fırsatlar ve takım bütünlüğü

Maresca, maçın sonucundan memnun olduğunu belirterek, ilk yarıda skorun daha farklı olabileceğini kaydetti:

  • Oyundan memnuniyet: «Bugün farklı nedenlerden dolayı oyunumuzdan çok memnun kaldım. İlk yarıda bir veya iki gol daha bulabilirdik», — dedi teknik adam;

  • Birlikte mücadele: Teknik adam, skorun minimal olduğu anlarda bile futbolcuların sahada birlik ve disiplini korumasını övdü: «Ancak galibiyet için birlikte hareket ettik. Bu yüzden sonuçtan mutluyum»;

  • Baskıyı korumak: Maç boyunca topa sahip olma ve rakibin kontra ataklarını etkisiz hale getirme görevi tam olarak yerine getirildi.

«Düşük blok» sorunu: Pragmatizm ve taraftar gerginliği

Teknik direktör, ceza sahası önünde yoğun bir savunma yapan takımları yenmenin modern futboldaki en zor görev olduğunu açıkladı:

  • Yoğun savunmayı kırmanın zorluğu: «Böyle düşük blokla savunma yapan takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Bence bu sınavı çok iyi geçtik»;

  • Taraftarların endişesi doğal: «Taraftarların gerilmesi ve endişelenmesi doğal bir durum. Çünkü bu tür maçlardan sonra 10 durumun 9'unda insanlarda tatsız bir izlenim kalır», — dedi Maresca;

  • «Her maç güzel geçmez»: Teknik adam, şampiyonluk yarışında sadece göze hoş gelen futbolun değil, sonucun da önemli olduğunu vurguladı: «Ancak 1-0 ile de kazanmayı bilmek önemli. Her maç güzel geçmez. Zor durumlardan da çıkmayı bilmek gerekir».

Puan durumu: 3 maçta 9 puan ve güvenli bir başlangıç

Bu galibiyet, 'City'nin şampiyonluk yarışındaki konumunu daha da güçlendirdi:

  • %100 sonuç: Manchester Cityilk 3 maçın hepsini kazanarak 9 puanla Premier Lig tablosunun 1. sırasında tek başına lider durumda;

  • Güvenli savunma: Takım sadece üç puanı hanesine yazdırmakla kalmadı, aynı zamanda kalesini gole kapatarak savunma hattının istikrarını kanıtladı.

Sizce şampiyonluk yarışında Maresca'nın belirttiği gibi 1-0'lık soğukkanlı ve pragmatik galibiyetler mi daha önemli, yoksa taraftarlara keyif veren göze hoş gelen açık futbol mu? Manchester City'nin Coventry'ye karşı oynadığı maç sizde nasıl bir izlenim bıraktı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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