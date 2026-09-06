Octagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk rauntta Islam Egemberdiyev’e mağlup oldu

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Octagon 91: Jasurbek “Tayson” Jo‘rayev ilk rauntta Islam Egemberdiyev’e mağlup oldu

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen karma dövüş sanatları turnuvası «Octagon 91», yerel taraftarlar için beklenmedik ve dramatik bir sonuçla akıllarda kaldı. Turnuvanın ana kartında, ülkemizin en tanınmış pop-MMA dövüşçülerinden biri olan ve hayranları arasında büyük popülariteye sahip Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev oktagona çıktı. Kırgızistanlı başarılı sporcu Islam Egemberdiyev'e karşı gerçekleşen çetin mücadele, temsilcimiz için oldukça talihsiz bir şekilde sonuçlandı; maç ilk rauntta teknik nakavtla durduruldu.

İlk rauntta şimşek gibi darbe: Egemberdiyev'in mutlak üstünlüğü

Maç öncesinde taraftarlar tarafından favori olarak gösterilen Jo‘rayev, beklenmedik bir şekilde rakibinin agresif saldırısı karşısında zor durumda kaldı:

  • Kırgız dövüşçünün hızlı baskısı: Islam Egemberdiyev, ilk saniyelerden itibaren mesafeyi kapatarak isabetli ve sert yumruk serileriyle inisiyatifi tamamen eline aldı;

  • 1. raunttaki belirleyici an: Temsilcimizin savunmadaki hatasını iyi değerlendiren Egemberdiyev, yumruk yağmuruna tuttu ve hakem, sporcunun sağlığını korumak amacıyla maçı erken bitirerek teknik nakavt kararı verdi;

  • Taşkent arenasında şok: Kendi evinde mutlak galibiyet bekleyen yerel taraftarlar için maçın bu kadar hızlı ve sert bitmesi büyük bir şok etkisi yarattı.

«Tayson»ın kariyerindeki 3. mağlubiyet ve istatistik

Bu başarısızlık, Jasurbek Jo‘rayev'in dövüş kariyerindeki istatistiklerini önemli ölçüde etkiledi:

  • 9 maçta 3 mağlubiyet: Bu talihsizlik, «Tayson» için profesyonel ve yarı profesyonel kariyerindeki dokuzuncu maçında aldığı üçüncü mağlubiyet olarak kaydedildi;

  • 6 galibiyetlik birikim: Şu ana kadar Jasurbek'in hanesinde 6 parlak galibiyet bulunuyor ve pop-MMA dünyasında sert nakavtları ve agresif stiliyle tanınıyordu;

  • Rakiplerin seviyesinin yükselmesi: Oktagonda sadece şovun değil, profesyonel spor gerekliliklerinin de ön planda olduğu bu maçta açıkça görüldü.

Octagon 91 dersleri: Hatalardan ders çıkarma zamanı

Egemberdiyev ile yapılan karşılaşma, Özbek sporcu için ciddi bir sınav ve tecrübe okulu oldu:

  • Taktiksel eksiklikler: Rakibin vuruş gücünü ve hızını doğru analiz edememek, ayrıca savunmadaki açıklar mağlubiyetin temel nedenleri oldu;

  • Geri dönüş beklentisi: Birçok uzman, «Tayson»ın bu başarısızlıktan doğru dersleri çıkararak antrenman kamplarını güçlendirmesi ve gelecek maçlarda daha disiplinli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

Sizce Jasurbek «Tayson»ın ilk rauntta teknik nakavt olmasının sebebi neydi; rakibin aşırı güçlü olması mı yoksa Jo‘rayev'in maça zihinsel ve taktiksel olarak yeterince hazır olmaması mı? «Tayson» bu darbeden sonra eski formuna dönebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

MMAOctagon 91Jasurbek Jo‘rayevIslam EgemberdiyevDövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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