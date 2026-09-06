Humo Arena'da nakavt şovu: Octagon 91 turnirinin tüm sonuçları

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki muhteşem "Humo Arena" kompleksinde Orta Asya MMA dünyasının en çok beklenen ve şiddetli müsabakalarından biri olan "Octagon 91" uluslararası turnuvası gerçekleşti. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Rusya'dan en seçkin dövüşçülerin kafese çıktığı bu gece, beklenmedik nakavtlar, erken biten maçlar ve dramatik geri dönüşlerle akıllarda kaldı. Hayranlar sadece hafif sıkletin yeni şampiyonunun ismine tanıklık etmekle kalmadı, aynı zamanda beklenmedik bir maç iptali ve yerel yıldızların şanssız performanslarını da yaşadı.

Ana maç draması: Sayat Abduali'den zafer ve Saidov'un ilk mağlubiyeti

Turnuvanın zirve noktası, hafif sıkletteki boş şampiyonluk kemeri için yapılan mücadeleydi:

2. rauntta belirleyici boğma: Yurttaşımız Asadbek Saidov (7-1), yenilgisiz Kazakistanlı Sayat Abduali (10-0) ile oktagonda karşılaştı. Maçın ikinci raundunda rakibi yerde üstünlüğü ele geçirdi ve güçlü bir boğma tekniğiyle Saidov'u pes ettirdi;

10:0 ve yeni şampiyon: Bu zaferle Abduali, yenilgisizlik serisini ona çıkararak ligin altın kemerinin sahibi oldu; Asadbek Saidov ise profesyonel kariyerindeki sekizinci maçında ilk mağlubiyetini almak zorunda kaldı.

Gizemli bir şekilde iptal edilen unvan maçı ve "Tyson"ın 1. raunttaki düşüşü

Gece boyunca hayranları şaşırtan iki önemli olay yaşandı:

Rahmonjonov'un iptal edilen maçı: Aslında turnuva programında yer alan bir diğer önemli unvan maçı olan yurttaşımız Jamoliddin Rahmonjonov ile Tacikistanlı Amirxon Atoxonov arasındaki şampiyonluk mücadelesi, müsabaka tüm hızıyla devam ederken bilinmeyen nedenlerle aniden iptal edildi;

Jasurbek “Tyson” Jo‘rayev'in nakavtı: Pop-MMA yıldızı olarak büyük popülariteye sahip Jasurbek Jo‘rayev, Kırgızistanlı Islam Egemberdiyev'e karşı maçın daha ilk raundunda teknik nakavtla yenilerek hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu (bu onun kariyerindeki 3. mağlubiyetti).

Octagon 91: Ana ve Prelim kartın tüm sonuçları

"Humo Arena"da kaydedilen tüm karşılaşmalar şu şekilde sonuçlandı:

Ana Kart (Main Card):

Hafif Sıklet (Unvan maçı): Sayat Abduali (Kazakistan), 2. rauntta boğma tekniğiyle Asadbek Saidov'u (Özbekistan) mağlup etti;

Hafif Sıklet: Islam Egemberdiyev (Kırgızistan), 1. rauntta KO/TKO ile Jasurbek "Tyson" Jo‘rayev'i (Özbekistan) yendi;

Hafif Sıklet: Dmitriy Mixailidi (Kazakistan), hakemlerin oybirliğiyle Fazliddin Madrahimov'u (Tacikistan) mağlup etti;

Hafif Sıklet: Baybolot Arstanbek Uulu (Kırgızistan), 2. rauntta KO/TKO ile Bekzodbek Rajabboyev'i (Özbekistan) mağlup etti;

Orta Sıklet: Adis Taalaybek Uulu (Kırgızistan) — Islom Boltayev (Özbekistan) maçında rakip 2. raunttan sonra maça devam edemedi;

Tüy Sıklet: Shodmon Nazokatov (Tacikistan), hakemlerin oybirliğiyle Mironshoh Mavlonov'u (Özbekistan) yendi.

Prelim Kart (Preliminary Card):

Ağır Sıklet: Aleksandr Nikitin (Rusya), 1. rauntta KO/TKO ile Olloyor Abdusharipov'u (Özbekistan) yendi;

Anlaşmalı Sıklet: Kirill Gekkel (Kazakistan) ve Hikmatillo Abdullayev (Özbekistan) maçında rakip 3. rauntta maça devam edemedi;

Hafif Sıklet: Ruslan Ahmetov (Kazakistan), 2. rauntta Javohir Abdug‘aniyev'i (Özbekistan) KO/TKO ile mağlup etti;

Ağır Sıklet: Hasansho Hasanzoda (Tacikistan), 1. rauntta eklem kilidiyle Shohboz Ortiqov'u (Özbekistan) pes ettirdi;

Yarı Orta Sıklet: Baxtiyor Mamanov (Kırgızistan), 1. rauntta boğma tekniğiyle Jonibek Tashtenov'u (Özbekistan) mağlup etti;

Sinek Sıklet: Binali Ulfanov (Kazakistan), 3. rauntta Hasanjon Anvarov'u (Özbekistan) KO/TKO ile yendi;

Yarı Orta Sıklet: Yunus Murotov, 1. rauntta KO/TKO ile Abduxalil Sultonboyev'i yendi (Özbek derbisi);

Ağır Sıklet: Aziz Azizov (Kırgızistan), 1. rauntta KO/TKO ile Murodjon Azamov'u (Özbekistan) mağlup etti;

Yarı Orta Sıklet: Jasur Sharipov, 1. rauntta boğma tekniğiyle Abdurahim Odilov'u mağlup etti (Özbek derbisi).

Sizce Humo Arena'daki bu gecede Özbek dövüşçülerin çoğu maçta kaybetmesinin sebepleri nelerdi; rakiplerin grappling seviyesinin yüksekliği mi yoksa hazırlık hataları mı? Jamoliddin Rahmonjonov'un unvan maçının aniden iptal edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!