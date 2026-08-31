Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı

Hücum hattındaki boşluk: «Kaliteli forvetlere sahip değiliz. Son maçlarda şans da yanımızda değil. Hücumda soğukkanlılık eksik. Futbolda gol atamazsanız kazanamazsınız. Şu an sabırlı olup çalışmaya devam etmemiz gereken bir dönemdeyiz».

Başka bir kulübe gitme ihtimali var mı?: «Hayatta her şey olabilir. İlk görevim, gönül verdiğim takımıma elimden geldiğince yardımcı olmak. Her şeyi zaman gösterecek. Ancak takımı bırakıp başka bir kulübe gitme niyetim hiçbir zaman olmadı», diye vurguladı teknik direktör.