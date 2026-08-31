Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Özbekistan Kupası 1/8 finalinde Karşı'nın Nasaf kulübü, Namangan'da Navbahor'a 0-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Daha önce kupayı kazanmaya alışkın olan Karşı ekibi, üst üste üçüncü yıl turnuvadan çok erken eleniyor.
Acı verici mağlubiyetin ardından Nasaf teknik direktörü Ro‘ziqul Berdiyev basın toplantısına katılarak taraftarların ve gazetecilerin merak ettiği en sancılı sorulara açık yüreklilikle yanıt verdi.
«20 bin taraftar önünde oynadık»: Mağlubiyet ve hakem yönetimine itiraz
Ro‘ziqul Berdiyev Namangan'daki mücadelenin sert ve dengeli geçtiğini vurguladı:
Fırsatları değerlendirememek: «20 bin ateşli taraftarı olan bir takımın sahasında direnmeye çalıştık. Tek bir gol maçın kaderini belirleyebilirdi. Pozisyonları gole çevirebilseydik, belki galibiyet bizden yana olurdu. İyi savunduk ancak hücumda golü bulamadık», dedi teknik adam.
Hakemle tartışmanın nedeni: Maç sonu hakemlerle yaşanan tartışmaya açıklık getiren teknik direktör, bunun Norchayev'in olası elle oynamasıyla ilgili değil, 1-0'lık skor sırasında verilen serbest vuruşa yönelik bir itiraz olduğunu belirtti.
Gol kısırlığı sorunu: «Kaliteli forvetler yok, şans yanımızda değil»
Nasaf'ın Navbahor'a üst üste iki maçta da 0-1 mağlup olması üzerine Berdiyev, takımın temel eksikliğini açıkladı:
Hücum hattındaki boşluk: «Kaliteli forvetlere sahip değiliz. Son maçlarda şans da yanımızda değil. Hücumda soğukkanlılık eksik. Futbolda gol atamazsanız kazanamazsınız. Şu an sabırlı olup çalışmaya devam etmemiz gereken bir dönemdeyiz».
Başka bir kulübe gitme ihtimali var mı?: «Hayatta her şey olabilir. İlk görevim, gönül verdiğim takımıma elimden geldiğince yardımcı olmak. Her şeyi zaman gösterecek. Ancak takımı bırakıp başka bir kulübe gitme niyetim hiçbir zaman olmadı», diye vurguladı teknik direktör.
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