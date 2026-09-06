Sürprizler ve nakavtlar gecesi: UFC Fight Night 287 ana kart sonuçları

·4·Spor
Sürprizler ve nakavtlar gecesi: UFC Fight Night 287 ana kart sonuçları

Fransa'nın başkenti Paris'te, beklenmedik sonuçlara ve kıran kırana mücadelelere sahne olan «UFC Fight Night 287» turnuvası sona erdi. Çetin dövüşlere tanıklık ettiğimiz bu gecede, vatandaşımız Nursulton Ro‘ziboyev, Tacikistanlı Muhammad Naimov gibi bölgemiz temsilcilerinin yanı sıra Avrupa'nın en güçlü nakavtçıları oktagona çıktı. İlk raunttan itibaren kaydedilen şimşek hızındaki nakavtlar ve hakemlerin tartışmalı kararlarıyla akıllarda kalan ana kart dövüşleri, turnuvanın gerçek zirve noktası oldu.

Ro‘ziboyev'in Page ile mücadelesi ve beklenmedik darbeler

Turnuvanın milyonlarca Özbekistanlı hayranın gözünü diktiği ana olayı orta sıklette gerçekleşti:

  • Michael Page – Nursulton Ro‘ziboyev mücadelesi: Vatandaşımız, İngiliz vuruş ustasına karşı 3 raunt boyunca metanetle mücadele etti. Nursulton birkaç kez başarılı takedownlar gerçekleştirse de, mesafeyi ustalıkla kontrol eden Page, hakem kararıyla (29:28) galibiyeti kaptı ve Ro‘ziboyev'in galibiyet serisine son verdi;

  • Orta Asyalı dövüşçülerin şanssız gecesi: Tüy sıklette oktagona çıkan Tacikistanlı Muhammad Naimov, Belçikalı tehlikeli dövüşçü Losene Keita karşısında çaresiz kaldı — Keita, mücadelenin ilk raundunda rakibini teknik nakavtla mağlup ederek ses getiren bir galibiyet kaydetti.

1. raunttaki şiddetli nakavtlar: Çaylaklar zirvede

Fransız hayranlar için kartın en akılda kalıcı yanı, yerel yıldızların cesur adımları oldu:

  • Salahdine Parnasse'ın fantastik çıkışı: Avrupa'nın en ünlü MMA yıldızlarından biri olan Salahdine Parnasse, UFC'deki ilk maçında ligin emektarı, tecrübeli Dan Hooker'ı daha ilk rauntta korkunç bir nakavtla devirerek organizasyona iddialı bir giriş yaptı;

  • Axel Sola'dan şimşek gibi darbe: Bir diğer hafif sıklet mücadelesinde Axel Sola, vatandaşı Fares Ziam'ı ilk rauntta nakavt ederek kendi klasmanındaki konumunu hızla yükseltti.

UFC Fight Night 287: Ana kartın resmi sonuçları

Gece kapsamındaki tüm ana maçların sonuçları şu şekilde oluştu:

  • Hafif sıklet: Salahdine Parnasse, Dan Hooker'ı 1. rauntta nakavtla mağlup etti;

  • Hafif sıklet: Axel Sola, Fares Ziam karşısında 1. rauntta nakavtla zafer kazandı;

  • Orta sıklet: Michael Page Nursulton Ro‘ziboyev'i hakemlerin oy birliğiyle (puanla) mağlup etti;

  • Yarı orta sıklet: Daniil Donchenko, Punahele Soriano'yu hakem kararıyla (puanla) yendi;

  • Tüy sıklet: Curtis Campbell, Trevor Peek'i 3. rauntta pes ettirerek (submission) mağlup etti;

  • Tüy sıklet: Losene Keita, Muhammad Naimov karşısında 1. rauntta teknik nakavtla galip geldi.

Sizce Paris turnuvasının en parlak dövüşçüsü kimdi — UFC dünyasına Dan Hooker'ı devirerek giren Salahdine Parnasse mı yoksa Michael Page mi? Vatandaşımız Nursulton Ro‘ziboyev'in bu gecedeki performansı ve hakem kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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