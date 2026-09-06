Xiaomi 18 Fold ve Pad 9 Pro Max sadece Çin pazarında satılacak
Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi cihazları olan Xiaomi 18 Fold katlanabilir akıllı telefon ve Xiaomi Pad 9 Pro Max tabletini sadece iç pazarda satmayı planlıyor. ixbt.com'un haberine göre, bu cihazlar küresel pazara sunulmayacak ve satışları sadece Çin bölgesi ile sınırlı kalacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.
Bu karar, şirketin yazılım kodlarından yola çıkılarak öğrenildi. HyperOS 4 sistem kodlarını analiz eden uzmanlar, yeni nesil cihazların özellikle Asya ülkesindeki tüketicilere yönelik olduğunu belirledi. Bu durum, Xiaomi markasının en gelişmiş yeniliklerini öncelikle kendi iç pazarında test etme stratejisine sadık kaldığını gösteriyor.
Yeni işlemci ve amiral gemisi özellikleriBu cihazların temel özelliklerinden biri, kullanılan özel çiplerdir. Haberlere göre, yeni cihazlar şirketin kendi geliştirdiği yeni nesil Xiaomi Xring O3 çip seti (SoC) tabanında çalışacak. Daha önce XRING O1 işlemcisinde de benzer bir yaklaşım kullanılmıştı ve Xiaomi, kendi özel işlemcilerini uluslararası arenada sınırlı bir şekilde sunmaya devam ediyor.
Yeni teknolojilerle donatılmış bu cihazlar arasında ilk olarak Xiaomi 18 Fold katlanabilir akıllı telefon tanıtılacak. Cihaz, kompakt ve kullanışlı bir dış ekran ile geniş bir iç ekran deneyimini bir araya getiriyor.
Cihazların teknik özellikleriixbt.com verilerine göre, Xiaomi 18 Fold aşağıdaki etkileyici teknik özelliklere sahip olacak:
- İç ekran boyutu 7,58 inç
- Dış ekran boyutu 5,38 inç
- 6000 mAh batarya kapasitesi
- Leica optikleri ile donatılmış 200, 50 ve 50 megapiksel üçlü kamera modülü
Ayrıca belirtmek gerekir ki, her iki cihaz da yeni nesil HyperOS 4 işletim sistemi ile çalışan ilk cihazlar olacak. Küresel pazar kullanıcıları için bu cihazların resmi olarak sunulmayacak olması, teknoloji meraklıları arasında tartışmalara yol açıyor.
…