Khamzat Chimaev, Tyron Woodley'i serbest güreşte nasıl mağlup etti? (video)

·12·Spor
Khamzat Chimaev, Tyron Woodley'i serbest güreşte nasıl mağlup etti? (video)

Yakın geçmişte UFC sekizgenini sarsan ünlü dövüşçüler, serbest güreş minderinde karşı karşıya geldi. Moskova'daki görkemli Mytishchi Arena'nın ev sahipliği yaptığı Real American Freestyle (RAF) organizasyonunun ana maçında, Khamzat Chimaev eski UFC şampiyonu Tyron Woodley ile kozlarını paylaştı. MMA değil, saf serbest güreş kuralları çerçevesinde gerçekleşen bu sansasyonel karşılaşma beklenmedik bir şekilde yıldırım hızıyla sona erdi; Chimaev, Amerikalı tecrübeli güreş ustasını ilk rauntta mindere sabitleyerek tuş ile galibiyete uzandı.

94 saniyelik yıldırım harekatı: Minderde mutlak baskınlık ve net galibiyet

Müsabaka 195 pound (yaklaşık 88.4 kg) catchweight kategorisinde gerçekleşti ve Khamzat ilk saniyelerden itibaren inisiyatifi tamamen eline aldı:

  • Hızlı bir 2-0'lık skor: Hakem düdüğüyle birlikte baskıyı artıran Chimaev, güçlü bir hamle ve itişle Woodley'i minder dışına çıkararak maçın başında 2-0 öne geçti;

  • Woodley'nin atağı ve karşı hamle: Amerikalı eski şampiyon skoru eşitlemek için öne atılıp risk aldığı anda Khamzat, bu hamleyi soğukkanlılıkla savuşturdu;

  • Müthiş bir sarsıntı ve tuş: Chimaev rakibinin dengesini bozup sarsarak mindere yıktı ve 1 dakika 34 saniyede (94 saniye) Woodley'nin her iki omzunu da yere sabitleyerek maçı tuş (pinfall) ile erken bitirdi.

Amerikan güreş okuluna ders: Woodley güreşte de çaresiz kaldı

Tyron Woodley, MMA'e adım atmadan önce ABD üniversite liginde (NCAA Division I) üst düzey All-American statüsüne sahip bir serbest güreşçi olarak tanınıyordu. Ancak:

  • Seviye farkı: Kafkas güreş okulunun agresif baskısı ve fiziksel üstünlüğü, 40 yaşını aşmış Amerikalı emektar için fazla ağır geldi;

  • Savunmanın çöküşü: Woodley'nin takedown savunmasındaki zengin tecrübesi, Chimaev'in beklenmedik ve çevik tekniklerine engel olamadı.

RAF organizasyonunda 2:0: Khamzat'ın minder yürüyüşü devam ediyor

Bu parlak başarı, Chimaev'in serbest güreş kariyerindeki yeni döneminde önemli bir basamak oldu:

  • İkinci net galibiyet: Khamzat, bu organizasyondaki derecesini 2-0'a getirdi;

  • Dillon Danis sonrası başarı: Daha önce Chimaev, RAF kapsamında grappling sporcusu Dillon Danis'i de mağlup etmişti;

  • Evrensel yetenek: Hem sekizgende hem de saf güreş minderinde hüküm süren dövüşçü, MMA yıldızlarını her türlü kural altında yenebileceğini kanıtladı.

Sizce Khamzat Chimaev'in Tyron Woodley'i sadece 94 saniyede tuş etmesi, onun dünya standartlarında bir güreşçi olduğunu mu kanıtlıyor, yoksa Woodley formunu tamamen kaybetmiş mi? Khamzat'ı bir sonraki güreş maçında hangi ünlü rakibe karşı görmek isterdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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