Nursulton Ruziboev, Michael Page'e karşı zorlu mücadelede mağlup oldu

Fransa'nın başkentinde düzenlenen UFC Paris turnuvasının ana kartında, milyonlarca Özbekistanlı taraftarın merakla beklediği karşılaşma gerçekleşti. Orta sıklette oktagona çıkan yurttaşımız Nursulton Ruziboev İngilizlerin ünlü ve tehlikeli nakavtçısı Michael Page'e (MVP) karşı kıran kırana bir mücadele verdi. 3 raunt süren gergin ve çekişmeli karşılaşmada, hakemlerin oy birliğiyle galibiyet İngiliz sporcunun oldu ve yurttaşımızın UFC'deki yenilmezlik serisi sona erdi.

Oktagonda 3 rauntluk mücadele: Takedownlar ve 29:28'lik skor

Maçın başından itibaren iki farklı stilin, Page'in sıra dışı vuruş tekniği ile Ruziboev'in güreş baskısının çatışması olarak değerlendirildi:

Yere indirme (takedown) başarısı: Nursulton maç boyunca birkaç net ve başarılı takedown gerçekleştirerek rakibini yere sermeyi ve üstünlüğü ele almayı başardı;

Page'in mesafe üstünlüğü: Ancak ayakta (stoyka) gerçekleşen değişimlerde 39 yaşındaki İngiliz dövüşçü mesafeyi ustalıkla kontrol etti ve isabetli vuruşlarıyla puan topladı;

Hakemlerin oy birliğiyle kararı: 15 dakikalık mücadelenin sonunda tüm yan hakemler 29:28'lik skorla galibiyeti Michael Page lehine verdi.

Bozulan seri ve Ruziboev'in oktagon karnesi

Bu karşılaşma Özbek dövüşçü için önemli bir dönüm noktası oldu:

3 maçlık galibiyet serisi sona erdi: Bu mağlubiyet, 32 yaşındaki Ruziboev'in dünyanın en prestijli organizasyonu olan UFC oktagonundaki üst üste 3 parlak galibiyetine nokta koydu;

Güncellenmiş profesyonel rekor: Kariyeri boyunca büyük tecrübe kazanan Nursulton'un profesyonel MMA'deki genel rekoru artık 37 galibiyet, 10 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 2 sonuçsuz maçtan oluşuyor;

Azim ve tecrübe: Mağlubiyete rağmen Ruziboev, sıkletin en tehlikeli vuruş ustalarından birine karşı sonuna kadar layıkıyla mücadele etti.

39 yaşındaki Page'in yükselişi devam ediyor

İngiliz dövüşçü, yaşına rağmen sıkletin elitleri arasında olduğunu bir kez daha kanıtladı:

Üst üste dördüncü başarı: Michael Page bu galibiyetle yenilmezlik serisini üst üste 4 maça çıkardı;

26. galibiyet kaydedildi: Page'in profesyonel MMA rekoru 26 galibiyet ve sadece 3 mağlubiyetten oluşuyor; orta sıkletin zirvesine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Sizce hakemlerin 29:28'lik kararı, maçın genelini adil bir şekilde yansıtıyor mu? Nursulton RuziboevPage'i tamamen mağlup etmek için ne eksikti; yerdeki kontrolü korumak mı yoksa ayaktaki vuruş eksikliği mi? Yurttaşımızın bir sonraki adımı ne olmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!