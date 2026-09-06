Al-Nassr'ın ilk mağlubiyeti: Al-Ittihad süper derbide kazandı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 5. haftasında oynanan merkezi karşılaşma, tüm dünya futbolseverlerinin beklediği gerçek bir süper derbiye dönüştü. Cidde'de oynanan kıran kırana mücadelede Al-Ittihad, kendi sahasında yıldızlar topluluğu Al-Nassr'ı konuk etti ve 2-1'lik skorla önemli ve zorlu bir galibiyet elde etti. Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix ve Kingsley Coman gibi dünya yıldızlarının tam güçle mücadele ettiği Riyad ekibi, yeni sezondaki ilk mağlubiyetini kabul etmek zorunda kaldı.

George Ilenikhena'dan 23 dakikalık resital: Maçın kaderi nasıl belirlendi?

Karşılaşma ev sahibinin sert ve yoğun baskısıyla başladı:

4. dakikada soğuk duş: Maç başlar başlamaz ev sahibi ekibin forveti George Ilenikhena, rakip ceza sahasında oluşan karambolü iyi değerlendirerek skoru açtı (1-0);

23. dakikada duble: Al-Nassr savunmasının hatalarını ustalıkla değerlendiren Ilenikhena, ikinci golünü atarak Al-Ittihad'ın üstünlüğünü pekiştirdi (2-0);

Gabriel Angelo'nun cevabı: 36. dakikada konuk ekipte genç Brezilyalı Gabriel Angelo farkı bire indirerek heyecanı geri getirdi (2-1);

İkinci yarıda demir disiplin: İkinci yarıda Richard Rios ve Youssef En-Nesyri'yi oyuna alan ev sahibi ekip, disiplinli savunma yaparak skoru maç sonuna kadar korumayı başardı.

Ronaldo'nun sessiz gecesi ve yıldızlar topluluğu hücum hattının durdurulması

Cristiano Ronaldo önderliğindeki hücum üçlüsü beklenen sonucu veremedi:

Ronaldo 90 dakika boyunca etkisizdi: Portekizli efsane maçın başından sonuna kadar sahada kaldı ancak rakip savunmacılar Danilo Pereira ve Hassan Kadesh tarafından sıkı markaja alınarak ne gol ne de asist kaydedebildi;

Mane, Felix ve Coman'ın baskısı yetmedi: Hücum hattının diğer liderleri de Al-Ittihad kalecisi Predrag Rajkovic'in kalesine ikinci golü atacak yolu bulamadı;

Al-Nassr'ın yenilmezlik serisi bozuldu: Sezona yüksek moralle başlayan Riyad ekibi, 5. haftada ilk kez puansız kaldı.

Puan durumu: Ciddeliler liderlik yarışına yaklaştı

Bu derbi, şampiyonanın üst sıralarındaki güç dengesini ciddi şekilde değiştirdi:

Al-Nassr 12 puanla 2. sırada: İlk mağlubiyetini alan Riyad ekibi, liderlik mücadelesinde geride kalma riskiyle karşı karşıya kaldı;

Al-Ittihad 11 puanla 4. sıraya yükseldi: Değerli 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, doğrudan rakibinin hemen arkasına yerleşerek puan farkını sadece 1'e indirdi.

Sizce Al-Nassr'ın bu mağlubiyetine savunmadaki hatalar mı yoksa Ronaldo önderliğindeki yıldızlar topluluğu hücum hattının beklenen oyunu sergileyememesi mi sebep oldu? George Ilenikhena bu sezon Pro Lig gol krallığı yarışında Ronaldo'ya ciddi bir rakip olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!