Sansasyon: Shara Bullet efsanevi Gracie ailesinin temsilcisini mağlup etti (video)

Ünlü Rus UFC dövüşçüsü Sharabutdin Magomedov, daha çok "Shara Bullet" lakabıyla tanınan, Moskova'da düzenlenen "Real American Freestyle" (RAF) adlı serbest güreş ve grappling turnuvasında sansasyonel bir sonuca imza attı. Fenomenal vuruş tekniğiyle (striker) tanınan sporcu, bu kez Brezilyalı jiu-jitsu efsanesi Neiman Gracie karşısında minderde 11:3'lük skorla mutlak bir üstünlükle zafer kazandı. Bu galibiyet, Shara Bullet'ın evrensel bir dövüşçü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Vuruş ustasından güreş dersi: Fiziksel güç ve taktik

Müsabaka öncesinde birçok uzman, Shara Bullet'ın ana avantajının sadece ayakta dövüş (stoyka) olacağını tahmin ediyordu. Ancak RAF minderindeki karşılaşma tamamen farklı bir senaryoyla gerçekleşti. Sharabutdin Magomedov, maçın başından itibaren rakibine karşı belirgin bir fiziksel üstünlük sergiledi. Sadece savunmada kalmayıp aktif bir şekilde hücum etti, başarılı takedown'lar gerçekleştirdi ve rakibinin grappling tekniklerini ustalıkla etkisiz hale getirdi. Maç boyunca Shara Bullet, güreş becerilerini sergileyerek Neiman Gracie'ye neredeyse hiç şans tanımadı.

Gracie efsanesi ve Shara'nın UFC'deki geleceği

Belirtmek gerekir ki, Neiman Gracie sadece bir Brezilyalı dövüşçü değil. O, modern jiu-jitsu'nun kurucuları sayılan Gracie ailesinin doğrudan bir temsilcisi ve siyah kuşak sahibidir. Bu seviyedeki bir rakibe karşı saf güreş (grappling) kuralları çerçevesinde galibiyet almak, Shara Bullet'ın savunma güreşi (defensive wrestling) ve yer dövüşündeki (parter) durumunun UFC'nin en üst seviyesine hazır olduğunun bir göstergesidir. Bu sonuç, gelecekteki UFC maçlarında rakipleri için ek bir baş ağrısı olacağı kesindir.

Sizce Shara Bullet'ın Gracie karşısındaki bu güreş zaferi bir tesadüf mü, yoksa gerçekten evrensel bir dövüşçüye mi dönüştü? Onun güreşteki bu potansiyeli, UFC şampiyonluk kemeri yolunda ne kadar yardımcı olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!