Arbeloa'nın Fulham'ı Crystal Palace'a mağlup oldu: 2-3'lük dram

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasında oynanan Londra derbisinde Fulham, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti ve 2-3'lük skorla acı bir mağlubiyet aldı. Maç boyunca iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve beraberliği dahi kurtaramayan ev sahibi ekip, 2026 yazında takımın başına geçen İspanyol teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde yeni sezonda derin bir kriz yaşıyor.

İki kez kaybedilen üstünlük ve savunmadaki dağınıklık

Craven Cottage stadındaki mücadele, izleyicilere kıran kırana bir rekabet ve gol yağmuru sundu:

Elden kaçan üstünlük: Fulham maç boyunca iki kez inisiyatifi ele alıp öne geçti ancak her iki durumda da rakibin kontra ataklarını durdurmakta soğukkanlılık gösteremedi;

Kartallar'ın iradeli geri dönüşü: Konuk ekip Crystal Palace, geriye düşmesine rağmen pes etmedi, ikinci yarıda tempoyu artırdı ve maç sonunda galibiyeti kaptı (2-3);

Savunma sorunu: Arbeloa'nın öğrencileri kalesinde yine 3 gol görerek savunma hattındaki ciddi hataları gözler önüne serdi.

3 maçta 0 puan: Tablonun 19. sırasındaki endişe

Londra ekibi için yeni sezon, Premier Lig tarihindeki en kötü başlangıçlardan birine dönüşüyor:

Üst üste 3 mağlubiyet: Fulham, şampiyonanın ilk üç haftasında da mağlup oldu; daha önce Chelsea'ye (2-3) ve Sunderland'e (0-1) boyun eğmişlerdi;

19. sıradaki baskı: Henüz puanla tanışamayan Arbeloa'nın takımı, puan tablosunun tehlikeli 19. sırasında yer alıyor;

Tek galibiyet kupada: Siyah-beyazlıların bu sezonki tek olumlu sonucu, İngiltere Lig Kupası kapsamında alt lig temsilcisi Wimbledon'a karşı alınan (3-0) farklı galibiyet oldu.

Sırada Anfield sınavı: Bir sonraki rakip Liverpool

Alvaro Arbeloa'nın teknik direktörlük koltuğu daha ilk haftalardan itibaren ciddi bir sınavdan geçiyor:

Liverpool'a karşı zorlu deplasman: Premier Lig'in 4. haftasında Fulham'ı daha ciddi bir sınav bekliyor; takım 12 Eylül'de deplasmanda dev kulüplerden biri olan Liverpool'a konuk olacak;

Taktiksel değişim ihtiyacı: Uzmanlar, Arbeloa'nın savunma disiplinini bir an önce düzeltmemesi halinde Anfield deplasmanının takımın krizini daha da derinleştirebileceğini vurguluyor.

Sizce Alvaro Arbeloa, Fulham savunmasındaki hataları giderip takımı düşme hattından çıkarabilecek mi, yoksa 12 Eylül'deki Liverpool deplasmanında yeni bir mağlubiyet kaçınılmaz mı? Fulham'ın iki kez öne geçip kaybetmesinin sebebi neydi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!