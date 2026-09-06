İstanbul'da gizemli trajedi: Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

·15·Dünya
İstanbul'da gizemli trajedi: Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Türkiye'yi ve tüm uluslararası sinema dünyasını yasa boğan acı bir kayıp yaşandı. Ünlü Türk dizi ve filmleriyle milyonların sevgisini kazanan yetenekli oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki sanatçının birkaç gündür yakınlarına ulaşamaması ve evinde gizemli bir şekilde hayatını kaybetmesi üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

3 günlük sessizlik ve salondaki soğuk manzara: Olay nasıl gerçekleşti?

Türkiye'nin ünlü Milliyet gazetesinin aktardığı bilgilere göre, olayın detayları şu şekilde gelişti:

  • İletişimin kesilmesi: 51 yaşındaki oyuncu, 3 Eylül tarihinden itibaren telefon çağrılarına cevap vermedi ve kimseyle iletişim kurmadı;

  • Nurtepe'deki ev ve açılan kapı: Endişelenen bir kadın arkadaşı, Serhat Kılıç'ın İstanbul Nurtepe'deki evine gitti. Kapı ziline cevap alamayınca, kendi anahtarıyla kapıyı açıp içeri girdi;

  • Koltuktaki ağır sessizlik: Ev içerisinde oyuncu, salondaki koltukta hareketsiz bir şekilde bulundu ve derhal acil servis ile polis ekiplerine haber verildi;

  • Doktorların raporu: Olay yerine gelen sağlık ekipleri oyuncunun hayatını kaybettiğini doğruladı; emniyet güçleri ölüm nedenini belirlemek için otopsi süreci başlattı.

Cannes kürsüsünden “Söz” dizisine: Serhat Kılıç'ın zengin sanat mirası

Serhat Mustafa Kılıç, Türk sinemasında kendine has karizması ve yüksek oyunculuk yeteneğiyle özel bir yere sahipti:

  • Cannes Festivali'nin büyük ödülü: Oyuncu, dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın «Kış Uykusu» (Kış Uykusu) filminde karmaşık bir dramatik rolü canlandırdı. Söz konusu film, dünya sinemasının en prestijli ödülü olan Cannes Film Festivali'nin «Altın Palmiye» (Palme d'Or) büyük ödülüne layık görüldü;

  • “Söz” dizisindeki Çolak karakteri: Sadece Türkiye'de değil, Özbekistan ve BDT ülkelerinde de büyük şöhret kazanan «Söz» (Söz) dizisindeki kötü ve oldukça güçlü Çolak karakteriyle izleyicilerin kalbini fethetmişti;

  • Drama ve komedi ustası: Ayrıca, «Seksenler» (Seksenler) dizisinde Ergun Plak ve «Veda» (Veda) tarihi filminde Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın silah arkadaşı Salih Bozok rollerini ustalıkla canlandırdı.

Serhat Mustafa Kılıç'ın hangi rolünü daha çok seviyordunuz; «Söz» dizisindeki tehlikeli Çolak'ı mı, Cannes'ı fetheden «Kış Uykusu»ndaki performansını mı yoksa «Seksenler»deki karakterini mi? Bu beklenmedik trajedi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve taziye mesajlarınızı yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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