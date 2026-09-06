Inter Miami, Atlanta United ile berabere kaldı — kaçan galibiyet

·22·Spor
Inter Miami, Atlanta United ile berabere kaldı — kaçan galibiyet

Kuzey Amerika MLS normal sezonunun bir parçası olarak Fort Lauderdale'de oynanan karşılaşma, taraftarlara gerçek bir futbol gerilimi, gol şovu ve penaltı draması sundu. Yıldızlarla dolu Inter Miamikendi sahasında Atlanta United'ı ağırladı ve 2-2'lik skorla sahadan beraberlikle ayrıldı. Lionel Messi'nin harika asisti, Luis Suarez'in ustalığı ve Casemiro'nun kritik golüne rağmen ev sahibi ekip, maçın son anlarında galibiyeti elinden kaçırdı.

Gol düellosu: Messi'den asist ve Suarez'in klasiği

Maç ilk dakikalardan itibaren yüksek tempo ve yoğun ataklarla başladı:

  • 32. dakika: Messi'den asist, Casemiro'dan gol: Ev sahibinin geliştirdiği tehlikeli atakta Lionel Messi topu tam adrese teslim etti ve takıma yeni katılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro fileleri havalandırarak skoru açtı (1-0);

  • 35. dakika: Almiron'dan hızlı yanıt: Atlanta United sadece üç dakika sonra dengeyi sağladı; Premier League emektarı Miguel Almiron, konuk ekibin tehlikeli atağını golle sonuçlandırdı (1-1);

  • 45+1. dakika: Suarez'in golü: İlk yarının uzatma dakikalarında Segovia'nın pasını iyi değerlendiren Luis Suarez, ceza sahası içinde ustalığını konuşturarak Inter Miami'yi tekrar öne geçirdi (2-1).

Penaltı draması: Almiron'un hatası ve Embolo'nun soğukkanlılığı

İkinci yarı, 11 metrelik vuruşlar etrafındaki sinir harbiyle akıllarda kaldı:

  • 73. dakikada kaçan fırsat: Maçın 73. dakikasında Atlanta lehine penaltı kararı verildi, ancak topun başına geçen Miguel Almiron fırsatı değerlendiremedi ve ev sahibi kalecisini geçemedi;

  • 87. dakikadaki kurtarıcı vuruş: Konuk ekibin yoğun baskısı maçın sonunda bir penaltı daha getirdi; bu kez topun başına geçen ünlü İsviçreli forvet Breel Embolo hata yapmadı ve skoru 2-2'ye getirdi;

  • Son dakikalardaki baskı: Kalan dakikalarda Inter Miami galibiyet için yüklense de, Atlanta savunması galibiyet golüne izin vermedi.

MLS puan durumu: Son dakikalarda kaybedilen 2 puan

Bu beraberlik, Inter Miami için beklenmedik bir puan kaybı oldu:

  • Hücum gücü ve savunma zaafiyeti: Messi ve Suarez önderliğindeki hücum hattı yine görevini yapsa da, savunmadaki boşluklar ve maç sonundaki penaltılar takıma pahalıya mal oldu;

  • Atlanta'dan büyük irade: Konuk ekip deplasmanda iki kez geriye düşmesine ve bir penaltı kaçırmasına rağmen, maç sonunda mental üstünlüğü geri kazanarak değerli 1 puanı almayı başardı.

Sizce Inter Miami'nin 87. dakikada galibiyeti kaçırmasının sebebi savunmadaki dağınıklık mı, yoksa Breel Embolo ve Atlanta'nın yoğun baskısı mı? Messi ve Suarez ikilisi bu sezon Inter Miami'yi şampiyonluğa taşıyabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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