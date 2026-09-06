Barcelona, Valencia'yı farklı mağlup ederek LaLiga'da liderliğini pekiştirdi

·12·Spor
Barcelona, Valencia'yı farklı mağlup ederek LaLiga'da liderliğini pekiştirdi

İspanya şampiyonasının yeni haftasında "Barcelona", deplasmanda "Valencia"yı 5-0'lık net bir skorla mağlup etti. GOAL.com'un haberine göre, bu galibiyet Katalan ekibine, en yakın takipçisi "Real Madrid"in Cuma günü "Real Betis" karşısında beklenmedik bir mağlubiyet almasının ardından LaLiga puan tablosunda üç puan farkla tek başına liderlik koltuğuna oturma fırsatı verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mestalla Stadyumu'ndaki maç, konuk ekibin mutlak üstünlüğüyle geçti. Karşılaşmanın henüz altıncı dakikasında Fermin Lopez'in harika pasıyla topla buluşan Lamine Yamal, dar açıdan meşin yuvarlağı ağların üst köşesine göndererek perdeyi açtı. Kısa süre sonra Fermin Lopez kendisi bir gol atarak takımının üstünlüğünü perçinledi.

Raphinha'dan Lionel Messi rekoruna ortaklık

İkinci yarı başlar başlamaz "Barcelona" ataklarını daha da sıklaştırdı. 49. dakikada Lamine Yamal ve Fermin Lopez'in geliştirdiği hızlı hücumu, boş kaleye topu gönderen Raphinha başarıyla sonuçlandırdı. Bu gol, Brezilyalı futbolcunun bu sezon çıktığı ilk dört maçtaki altıncı golü oldu.

Bu sonuçla Raphinha, 21. yüzyılda takımının ilk dört maçında üst üste altı gol atan ikinci futbolcu oldu. Daha önce bu nadir başarıyı sadece efsanevi Lionel Messi iki kez kaydetmişti. Şu anda beş maçlık gol serisini sürdüren Raphinha, bir sonraki karşılaşmada Cesar Rodriguez ve Zlatan Ibrahimovic'e ait olan üst üste beş maçta gol atma rekorunu egale edebilir.

Farklı galibiyet ve kadrodaki yeni değişiklikler

Maçın sonlarına doğru Hansi Flick'in öğrencileri üstünlüklerini daha da belirginleştirdiler. Karşılaşmanın bitimine 11 dakika kala Pedri, Dani Olmo'nun pasında şık bir vuruşla topu köşeye bıraktı. Beş dakika sonra ise aktif bir oyun sergileyen Dani Olmo, bir kez daha boş alanı değerlendirerek Lamine Yamal'a uygun bir pozisyon hazırladı ve genç yetenek maçın son noktasını koydu.

Bu karşılaşma "Barcelona" taraftarları için bir başka sevindirici olayla daha akıllarda kaldı. "Arsenal" kulübünden transfer edilen yıldız futbolcu Gabriel Jesus, Katalan ekibindeki ilk resmi maçına çıktı. Böylece ilk beş haftada 15 puan toplayan "Barcelona", İspanya şampiyonasında yenilgisiz ve mükemmel galibiyet serisini sürdürüyor.

BarcelonaLamine YamalRaphinhaLaLigaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kaçan Galibiyet!: Manchester United Liverpool'da Puan KaybettiKaçan Galibiyet!: Manchester United Liverpool'da Puan KaybettiDün, 22:45Gerçek bir hezimet: Barcelona, Valencia kalesine 5 gol gönderdiGerçek bir hezimet: Barcelona, Valencia kalesine 5 gol gönderdiDün, 22:42Asya Kupası finaline bilet: Özbekistan U-20, Suriye'yi 3-0 mağlup ettiAsya Kupası finaline bilet: Özbekistan U-20, Suriye'yi 3-0 mağlup ettiDün, 22:40Emirates'te nefes kesen derbi: Arsenal, geri dönüşle Chelsea'yi dize getirdiEmirates'te nefes kesen derbi: Arsenal, geri dönüşle Chelsea'yi dize getirdiDün, 22:39Aziz G‘aniyev'den sürpriz karar: Küme düşme hattındaki Baniyas'ı kurtarma göreviAziz G‘aniyev'den sürpriz karar: Küme düşme hattındaki Baniyas'ı kurtarma göreviDün, 22:31Basel deplasmanında geri dönüş zaferi: Behruz Karimov Lugano'da parlıyorBasel deplasmanında geri dönüş zaferi: Behruz Karimov Lugano'da parlıyorDün, 22:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyeti sonrası İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyeti sonrası İslam İsmailov konuştu
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı