Barcelona, Valencia'yı farklı mağlup ederek LaLiga'da liderliğini pekiştirdi

İspanya şampiyonasının yeni haftasında "Barcelona", deplasmanda "Valencia"yı 5-0'lık net bir skorla mağlup etti. GOAL.com'un haberine göre, bu galibiyet Katalan ekibine, en yakın takipçisi "Real Madrid"in Cuma günü "Real Betis" karşısında beklenmedik bir mağlubiyet almasının ardından LaLiga puan tablosunda üç puan farkla tek başına liderlik koltuğuna oturma fırsatı verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mestalla Stadyumu'ndaki maç, konuk ekibin mutlak üstünlüğüyle geçti. Karşılaşmanın henüz altıncı dakikasında Fermin Lopez'in harika pasıyla topla buluşan Lamine Yamal, dar açıdan meşin yuvarlağı ağların üst köşesine göndererek perdeyi açtı. Kısa süre sonra Fermin Lopez kendisi bir gol atarak takımının üstünlüğünü perçinledi.

Raphinha'dan Lionel Messi rekoruna ortaklık

İkinci yarı başlar başlamaz "Barcelona" ataklarını daha da sıklaştırdı. 49. dakikada Lamine Yamal ve Fermin Lopez'in geliştirdiği hızlı hücumu, boş kaleye topu gönderen Raphinha başarıyla sonuçlandırdı. Bu gol, Brezilyalı futbolcunun bu sezon çıktığı ilk dört maçtaki altıncı golü oldu.

Bu sonuçla Raphinha, 21. yüzyılda takımının ilk dört maçında üst üste altı gol atan ikinci futbolcu oldu. Daha önce bu nadir başarıyı sadece efsanevi Lionel Messi iki kez kaydetmişti. Şu anda beş maçlık gol serisini sürdüren Raphinha, bir sonraki karşılaşmada Cesar Rodriguez ve Zlatan Ibrahimovic'e ait olan üst üste beş maçta gol atma rekorunu egale edebilir.

Farklı galibiyet ve kadrodaki yeni değişiklikler

Maçın sonlarına doğru Hansi Flick'in öğrencileri üstünlüklerini daha da belirginleştirdiler. Karşılaşmanın bitimine 11 dakika kala Pedri, Dani Olmo'nun pasında şık bir vuruşla topu köşeye bıraktı. Beş dakika sonra ise aktif bir oyun sergileyen Dani Olmo, bir kez daha boş alanı değerlendirerek Lamine Yamal'a uygun bir pozisyon hazırladı ve genç yetenek maçın son noktasını koydu.

Bu karşılaşma "Barcelona" taraftarları için bir başka sevindirici olayla daha akıllarda kaldı. "Arsenal" kulübünden transfer edilen yıldız futbolcu Gabriel Jesus, Katalan ekibindeki ilk resmi maçına çıktı. Böylece ilk beş haftada 15 puan toplayan "Barcelona", İspanya şampiyonasında yenilgisiz ve mükemmel galibiyet serisini sürdürüyor.