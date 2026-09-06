Aziz G‘aniyev'den sürpriz karar: Küme düşme hattındaki Baniyas'ı kurtarma görevi

Özbekistan milli takımının tecrübeli orta saha oyuncusu Aziz G‘aniyev, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, BAE Pro Ligi'nde mücadele eden Baniyas kulübü ile resmen sözleşme imzaladı. Ancak vatandaşımızın yeni takımı şu anda ligde çok zor günler geçiriyor; ilk 4 haftada mağlup olarak puan tablosunun en son sırasına demir atmış durumda. Şimdi G‘aniyev'in omuzlarında, kulübü bu derin krizden çıkarma ve orta sahada istikrarı sağlama gibi önemli bir görev bulunuyor.

BAE'deki üçüncü durak: Aziz G‘aniyev'in yeni sözleşmesi

Milli takım orta sahamız, Emirlikler'deki tecrübesini daha da pekiştiriyor:

Baniyas ile sözleşme: 28 yaşındaki futbolcu, takımın teknik direktörü ve yönetiminin teklifi üzerine Baniyas kadrosuna serbest oyuncu statüsünde katıldı;

Elit ligdeki üçüncü durak: Aziz G‘aniyev, BAE futbolseverlerine yabancı değil; daha önce ülkenin dev kulüplerinden Shabab Al Ahli ve Al Bateh formaları giyerek kendisini sağlam bir ön libero olarak kanıtlamıştı;

Oyun pratiği ve yeni seviye: Vatandaşımız, yeni kulübünde tekrar ilk 11'in değişmez ismi olup milli takımdaki formunu yüksek seviyede tutmayı hedefliyor.

4 maç ve 0 puan: Baniyas'ın felaket başlangıcı

Yeni takımın bu sezonki durumu ciddi endişe yaratıyor:

Üst üste 4 mağlubiyet: Baniyas, BAE üst ligindeki ilk dört karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılarak henüz puan toplayamadı;

Tablonun en alt sırası: Averaj farkıyla kulüp, 0 puanla 14 takım arasında son sırada yer alıyor;

Kurtarıcı olarak transfer edilen lejyoner: Takım yönetimi, orta sahadaki zayıflığı ve savunma ile hücum arasındaki dengesizliği, Aziz G‘aniyev'in taktiksel zekası ve uzun paslarıyla gidermeyi umuyor.

Özbek lejyonerlerin izinde: İstatistikler ve tarihi bağlar

Baniyas, Özbek futbolseverlerin yakından tanıdığı takımlardan biri:

Shukurov ve Mozgovoy'un yolu: Daha önce bu kulübün formasını Özbekistan milli takımının diğer iki temsilcisi Otabek Shukurov ve Akmal Mozgovoy da başarıyla terletmiş ve kulüp tarihinde iz bırakmışlardı;

Geçen sezonun verileri: Aziz G‘aniyev, geçen sezon BAE liginde 25 resmi maçta forma giyerek 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi;

Top kontrolü ve sert şutlar: Futbolcunun duran topları kullanma ve uzaktan şut çekme becerisinin, krizdeki takım için ana silah olması bekleniyor.

Sizce Aziz G‘aniyev, Baniyas'ı puan tablosunun en altından kurtarıp takımın lideri olabilir mi? BAE'de küme düşme hattındaki bir kulübe transfer olması, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun milli takım kariyerini nasıl etkiler? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!