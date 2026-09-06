LG, 30 saatin üzerinde pil ömrüne sahip yeni Gram Book AI 2026 dizüstü bilgisayarını tanıttı

·2·Teknoloji
LG, 30 saatin üzerinde pil ömrüne sahip yeni Gram Book AI 2026 dizüstü bilgisayarını tanıttı

Modern teknoloji pazarında kullanıcıların temel beklentilerinden biri, cihazların pil ömrü performansıdır. ixbt.com'un haberine göre LG, popüler serisini genişleterek 30 saatin üzerinde pil ömrüne sahip Gram Book AI 2026 dizüstü bilgisayarını duyurdu. Bu tanıtım, mobil cihaz pazarında pil kapasitesi konusunda yeni zirvelere ulaşıldığını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni tanıtılan Gram Book AI 2026 14U40V modeli, serideki ilk 14 inçlik cihaz olarak tarihe geçiyor. Üretici, bu dizüstü bilgisayarın tek bir şarjla 30,5 saate kadar kesintisiz çalışacağını vaat ediyor. Bu yüksek performansa ulaşılmasında modern işlemcilerin rolü büyüktür.

Teknik özellikler ve imkanlar

Cihazın ağırlığı 1,29 kilogramdır. Bu, 14 inçlik bir format için oldukça iyi bir sonuç olsa da, LG Gram serisinde daha hafif modeller de bulunmaktadır. Yine de bu model, dengeli ağırlığı ve kompakt yapısıyla öne çıkıyor.

Dizüstü bilgisayara entegre edilen batarya kapasitesi 61,5 Wh değerindedir. Tam olarak bu batarya ve yeni nesil Core Series 3 işlemcilerinin verimli uyumu sayesinde, açıklanan bu devasa otonomiye ulaşmak mümkün olmuştur.

Tasarım ve ek kolaylıklar

Cihazın dış görünüşüne ve dayanıklılığına da özel önem verilmiştir. Dizüstü bilgisayarın kasası yüksek kaliteli alüminyumdan üretilmiş olup kalınlığı sadece 14,9 milimetredir. Bu da onu istediğiniz yere yanınızda taşımayı son derece kolaylaştırıyor.

Ayrıca üreticiler, cihazın özel sessiz modda çalışabileceğini de vurguladılar. Bu mod, kütüphane veya diğer sessiz ortamlarda belgelerle çalışmayı ve videoları rahatça izlemeyi mümkün kılıyor.

LGDizüstü BilgisayarlarTeknolojilerGadgetlarCore Series 3
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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