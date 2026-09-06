Asya Kupası finaline bilet: Özbekistan U-20, Suriye'yi 3-0 mağlup etti

·3·Spor
Asya Kupası finaline bilet: Özbekistan U-20, Suriye'yi 3-0 mağlup etti

«Yüzde 100 mutlak sonuç ve Asya Kupası finaline bilet: Özbekistan U-20 Suriye'yi 3-0 mağlup etti — Taşkent'te zafer dolu bir akşam, Ermanov ve Abrayev'in golleri ve grupta liderlik»

Taşkent'in ev sahipliğinde düzenlenen 20 yaş altı Asya Kupası elemeleri B Grubu maçları, Özbekistan genç milli takımının mutlak zaferiyle sona erdi. 3. turun belirleyici maçında Suriye U-20 takımıyla karşılaşan temsilcilerimiz, rakip kaleye üç gol göndererek 3-0'lık net ve güven verici bir galibiyet elde etti. Üç maçta üç galibiyet alarak yüzde 100'lük bir performans sergileyen genç «Beyaz Kurtlar», 9 puanla grubu lider tamamlayarak Asya Kupası final aşamasına doğrudan katılmaya hak kazandı.

Taşkent'te mutlak üstünlük: 10. dakikadaki gol ve sonuç vuruşları

Başkentimizde oynanan karşılaşmada Özbek futbolcular ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü tamamen ellerinde tuttular:

  • Ermanov'un erken golü: Maçın henüz 10. dakikasında forvet Diyor Ermanov, Suriye savunmasındaki boşluğu iyi değerlendirerek skoru açtı (1-0);

  • Abrayev'den soğukkanlılık: Oyun sonuna kadar üstünlüğünü koruyan temsilcilerimiz, 81. dakikada ikinci golü buldu; Quvonch Abrayev rakip kaleciye hiçbir şans tanımadı;

  • Tulağanov'un noktayı koyuşu: Uzatma dakikalarında (90+4) hakemin verdiği penaltıyı Davron Tulağanov gole çevirerek skoru belirledi (3-0).

Güvenli savunma ve kadro rotasyonu: Gol yemeden tamamlanan maç

Takım teknik direktörünün belirlediği taktik plan, 90 dakika boyunca kusursuz işledi:

  • Kalede güven: Kaleci Nematulloh Rustamjonov ve kaptan Azizbek To‘lqinbekov önderliğindeki savunma hattı, Suriye'nin tehlikeli kontra ataklarını bertaraf ederek kalesini gole kapattı;

  • Zamanında yapılan değişiklikler: İkinci yarıda oyuna giren Asilbek Abdurasulov, Tohir Ashurboyev, Azizbek Erimbetov, Husan Ko‘paysinov ve Asilbek Aliyev, takımın temposunu düşürmeyerek galibiyetin pekiştirilmesine büyük katkı sağladı.

B Grubu'nun nihai durumu: Özbekistan lider, Hindistan 2. sırada

Eleme grubunun son turunda tüm sorular yanıt buldu:

  • Özbekistan U-20: 3 maçta 3 galibiyet ve 9 puanla grup lideri olarak kıta şampiyonası final turuna bilet kazandı;

  • Hindistan U-20: Grubun diğer maçında Bangladeş'i 3-0 (Meitei 25', Yadav 60', Arbash 79') mağlup eden Hindistan, 6 puanla 2. sırada yer aldı;

  • Suriye ve Bangladeş: Suriye milli takımı 3 puanla 3. sırada kalırken, hiç puan alamayan Bangladeş grubun sonuncusu oldu.

Sizce bu genç milli takım, Asya Kupası'nın final aşamasında kıta şampiyonluğu için ana aday olabilir mi? Bu jenerasyondan kimi yakın gelecekte Özbekistan A Milli Takımı'nın yıldızı olarak görüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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