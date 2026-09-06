Kaçan Galibiyet!: Manchester United Liverpool'da Puan Kaybetti

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Kaçan Galibiyet!: Manchester United Liverpool'da Puan Kaybetti

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasındaki kritik karşılaşmalardan biri Liverpool'da gerçek bir futbol dramına sahne oldu. Hill Dickinson Stadyumu'na konuk olan Michael Carrick yönetimindeki Manchester Unitedgalibiyeti son dakikalarda garantilemiş gibi görünse de, hakemin uzattığı 90+6. dakikada kalesinde gördüğü muazzam golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Çetin geçen mücadelenin sonunda 2 önemli puan kaybeden Manchester ekibi, puan tablosunda geriledi.

Son dakika gerilimi: 88. dakikada sevinç, 90+6. dakikada şok

İkinci yarıda stadyumda yaşananlar, taraftarları son saniyelere kadar nefes nefese bıraktı:

  • Mbeumo'dan hızlı gol: İkinci yarıya başlar başlamaz, 46. dakikada MU hücumcusu Bryan Mbeumo, rakip kaleci Jordan Pickford'u mağlup ederek skoru açtı (0-1);

  • George'un dengeyi getiren golü: Bitmek bilmeyen ataklarla yüklenen Liverpool ekibi, 83. dakikada George'un isabetli vuruşuyla skoru eşitledi (1-1);

  • Sesko'dan geri dönüş golü: Oyuna sonradan giren Benjamin Sesko, 88. dakikada United'ı tekrar öne geçirdi ve Carrick'in öğrencileri 3 puanı cebe koymuş gibi görünüyordu (1-2);

  • 90+6. dakikadaki mucize: Ancak 77. dakikada oyuna dahil olan Ainsley Maitland-Niles, son düdük çalmadan hemen önce Lammens'in kalesine inanılmaz bir gol göndererek stadyumu ayağa kaldırdı (2-2).

Fauller, taktiksel hamleler ve sarı kart yağmuru

Sahadaki sert mücadele her iki takım oyuncularını da gerdi:

  • Hakemin uyarıları: Maç boyunca artan sert fauller nedeniyle Armstrong, Johnson, Roll (Everton) ile Shaw, Maguire ve Dalot (MU) sarı kartla cezalandırıldı;

  • Carrick'in hamleleri: Teknik direktör, hücum ve savunmayı güçlendirmek için Rashford ve Cunha yerine Dorgu ile Sesko'yu sahaya sürdü ancak savunmanın son anlardaki dağınıklığı galibiyetin kaçmasına neden oldu;

  • Everton'ın pes etmeyen ruhu: Jack Grealish ve Maitland-Niles'ın oyuna girişi, ev sahibi ekibin hücumuna ekstra hız kazandırarak onları kaçınılmaz bir mağlubiyetten kurtardı.

Puan durumu: Carrick'in takımı 11. sıraya geriledi

Bu beraberlik her iki kulübün ligdeki konumunu doğrudan etkiledi:

  • Everton ilk 10'da: Kendi sahasında irade gösteren Liverpool ekibi, 5 puanla tablonun 8. sırasında yer alıyor;

  • Manchester Uniteddüşüşte: 3 maçta sadece 4 puan toplayabilen Michael Carrick'in takımı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin gerisinde kalarak 11. sıraya düştü.

Sizce, Manchester Unitedekibinin son saniyelerde galibiyeti kaçırmasının sebebi savunmadaki tecrübesizlik mi, yoksa Michael Carrick'in taktiksel hataları mı? 3 maçta 4 puan alan 'Kırmızı Şeytanlar' bu sezon ilk dört için mücadele edebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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