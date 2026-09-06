“Evlerine girip yok edeceğiz!”: Modi, Pakistan'a açık bir ültimatom verdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, komşu Pakistan'a yönelik son yılların en sert ve yankı uyandıran açıklamalarından birini yaptı. Artık savunmada kalmayacaklarını ve her türlü saldırgan eyleme doğrudan rakip topraklarına girerek karşılık vereceklerini belirten Hindistan lideri, İslamabad'ın dilediği gibi hareket ettiği dönemlerin artık tarihe karıştığını vurguladı. Bölgedeki iki büyük nükleer güç arasındaki gerilimi tırmandıran bu sözler, uluslararası diplomatik ve askeri gözlemcilerin odak noktası haline geldi.

«Evlerine girip yok edeceğiz»: Modi'den benzeri görülmemiş uyarı

Hindistan lideri, konuşmasında Pakistan yönetimine sınırları açıkça çizdi:

Askeri güçle karşılık verme şartı: «Eğer Pakistan kötü niyetli bir eylemde bulunursa, Hindistan silahlı kuvvetleri evlerine kadar girip onları yok edecektir» şeklinde sert bir uyarıda bulundu Narendra Modi;

İslamabad kontrolündeki dönemin sonu: Başbakan, Pakistan'ın geçmişte istediği gibi sınırsız hareket edebildiğini ancak bugün bu tür özgürlük ve ayrıcalıklara tamamen son verildiğini ifade etti;

«Terörizm destekçileri geri çekiliyor»: Modi, bölgede istikrarsızlık yaratmaya çalışan terör örgütlerinin ve onları destekleyen güçlerin, Hindistan'ın artan askeri kapasitesi karşısında geri çekilmek zorunda kaldığını özellikle vurguladı.

Yeni strateji: Sınır ötesi «cerrahi vuruşlar»

Delhi'nin resmi duruşunun savunmadan aktif saldırgan önleyici aşamaya geçtiği açıkça görülüyor:

Aktif savunma doktrini: Modi'nin bu söylemi, Hindistan'ın güvenliğine yönelik bir tehdit durumunda sınır hattıyla sınırlı kalmayacağını ve geçmişteki Balakot olayları gibi sınır ötesi özel askeri operasyonlar düzenlemeye tamamen hazır olduğunu gösteriyor;

Siyasi ve askeri üstünlük: Hindistan hükümeti, ulusal savunmayı ve orduyu modernize ederek sınır bölgelerinde mutlak kontrol sağladığını göstermek istiyor;

İç ve dış kitlelere mesaj: Bu çağrı, bir yandan ülke içinde milli ruhu ve siyasi birliği güçlendirirken, diğer yandan bölgesel rakiplere karşı açık bir güç gösterisi aracı olarak hizmet ediyor.

Güney Asya'da nükleer gölge ve küresel endişe

Uzmanlar iki komşu ülke arasındaki herhangi bir silahlı çatışmanın büyük bir trajediye dönüşmesinden endişe ediyor:

Nükleer cephaneliğin varlığı: Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar basit bir sınır anlaşmazlığı değil, arkasında nükleer silahların olduğu son derece tehlikeli bir karşı karşıya gelmedir;

Keşmir faktörü: Tartışmalı Keşmir bölgesindeki gergin durum, herhangi bir kazara çatışmanın geniş çaplı bir savaşa dönüşme riskini yüksek tutuyor;

Uluslararası arabuluculuk ihtiyacı: Jeopolitik analistler, resmi açıklamaların bu denli sertleşmesinin durumu kontrolden çıkarmaması için dünya liderlerinin acilen diplomatik mekanizmaları devreye sokması gerektiğini belirtiyor.

Sizce Narendra Modi'nin Pakistan'a yönelik bu sert açıklaması sadece siyasi bir uyarı mı, yoksa Hindistan gerçekten geniş çaplı askeri operasyonlara mı hazırlanıyor? İki nükleer güç arasında doğrudan bir silahlı çatışma çıkma olasılığı ne kadar yüksek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!