Emirates'te nefes kesen derbi: Arsenal, geri dönüşle Chelsea'yi dize getirdi

İngiltere Premier Lig'in çetin ve şiddetli Londra derbisi, taraftarların beklediği tüm heyecan verici dramatik anları sundu. Emirates Stadyumu'nda oynanan merkez karşılaşmada Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, maçın ilk saniyelerinde gol yemesine rağmen gerçek bir şampiyonluk karakteri sergileyerek Chelsea karşısında 2-1'lik bir geri dönüş galibiyeti elde etti. Bu başarıyla puanını 9'a çıkaran 'Topçular', puan durumunda Manchester Cityile zirveyi paylaştı.

2. dakikada şok ve 'Topçular'ın iradeli geri dönüşü

Maçın başlangıcı ev sahibi ekip için beklenmedik şekilde çok soğuk oldu:

Rogers'tan şimşek gibi gol: Karşılaşmanın henüz 2. dakikası oynanırken Chelsea'nin genç yıldızı Morgan Rogers, David Raya'nın kalesini isabetli bir vuruşla havalandırarak Emirates tribünlerini şoka uğrattı (0:1);

Havertz'den eski takımına 'selam': Golden sonra sarsılmayan Arsenal, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve 25. dakikada Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu Kai Havertz dengeyi sağlayarak skoru 1-1'e getirdi;

Kaptanın galibiyet golü: İkinci yarının başında, 50. dakikada takım kaptanı Martin Ødegaard, Katalan tarzı bir kontrol ve isabetli bir kombinasyonu golle sonuçlandırarak 'Topçular'ı öne geçirdi (2:1).

Taktik savaş, sarı kart yağmuru ve yıldız yedek kulübesi

Londra derbisine özgü gerilim ve sinir harbi sahanın her karışında hissedildi:

Sertlik ve sarı kartlar: Hakem, karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmak için her iki takım oyuncularına (Pedro, Palmer, Solis, Lacroix, Rogers, Merino) toplam 6 sarı kart göstermek zorunda kaldı;

Arteta'nın güçlü yedek kulübesi: Maçın son bölümünde Arteta sahaya Zubimendi, Hincapié, Mikel Merino ve forvet Viktor Gyökeres'i sürerek merkezdeki üstünlüğünü korudu;

Chelsea'nin son baskısı sonuçsuz kaldı: Konuk ekipte Estevao ve Welbeck oyuna dahil edilse de, Arsenal'in tecrübeli savunma hattı Raya önderliğinde tehlikeyi savuşturarak galibiyeti korudu.

Şampiyonluk yarışı kızışıyor: Arsenal ve City yüzde yüzlük sonuçla ilerliyor

Bu derbi, Premier Lig'deki güç dengeleri hakkında bir kez daha ciddi bir sinyal verdi:

Yüzde 100 sonuç: Arsenal, sezon başından bu yana çıktığı 3 maçın tamamını kazanarak 9 puan topladı ve averaj farkıyla Pep Guardiola'nın Manchester Citytakımıyla zirveyi paylaşıyor;

Chelsea 4. sırada kaldı: Mağlup olan 'aristokratlar' 6 puanla ilk dörtte kalsalar da, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin gerisinde kalmaya başladılar.

Sizce bu sezon Arsenal, Manchester Cityhegemonyasına son verip uzun süredir beklenen Premier Lig şampiyonluğunu kazanabilir mi? Bugünkü derbide Mikel Arteta'nın taktiği Chelsea üzerinde tam bir üstünlük sağladı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!