İsviçre Süper Ligi'nin 7. haftasında, ülkenin en köklü kulüplerinden biri olan Basel, kendi sahasında lider Lugano'yu ağırladı. St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanan gergin ve çekişmeli mücadelede konuk ekip, 3-1'lik skorla geri dönüş zaferi elde ederek şampiyonluk yarışındaki mutlak üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Özbekistanlı futbolseverler için en sevindirici gelişme ise milli takımımızın savunma oyuncusu Behruz Karimov'un bu kritik karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika boyunca aktif bir performans sergilemesi oldu.

St. Jakob-Park'ta ateşli ikinci yarı: 2 dakikada gelen cevap

Karşılaşma ev sahibinin ataklarıyla başlasa da, tüm goller ve kırılma anları ikinci yarıda yaşandı:

Basel'in erken golü: İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi, 47. dakikada Metin'in golüyle öne geçti (1-0);

Lugano'dan şimşek gibi cevap: Golden sonra moral bulan Basel'in sevinci kısa sürdü; 59. dakikada Cimignani skoru eşitlerken, sadece 2 dakika sonra 61. dakikada Bislimi, Lugano'yu öne geçiren golü kaydetti;

Fişi çeken gol: Maçın son anlarında, 81. dakikada oyuna sonradan giren Canducci rakip ağları sarsarak skoru 1-3'e getirdi ve maçın kaderini belirledi.

Behruz Karimov 90 dakika sahada: Savunmada güven veren performans

Yurttaşımız, Avrupa sahalarında yeteneğini istikrarlı bir şekilde sergileyerek takımın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor:

İlk 11 ve 6,7 puan: Behruz Karimov, Luganosavunmasında von Ballmoos, Papadopoulos, Mai ve Delcroix ile birlikte tam süre görev aldı ve prestijli istatistik portalları tarafından 6,7 puanla değerlendirildi;

Zorlu deplasman sınavı: Basel gibi tecrübeli ve ofansif bir deve karşı deplasmanda 90 dakika oynamak, Özbek savunmacının fiziksel ve taktiksel olarak üst düzeyde olduğunu gösterdi;

Teknik direktörün güveni: Teknik direktörün zorlu maçlarda Behruz'a 90 dakika boyunca güvenmesi, kulüpteki yerinin sağlamlaştığının bir göstergesidir.

Kayıpsız liderlik: Lugano'nun şampiyonluk yolundaki altın puanları

Bu galibiyetle Lugano, puan tablosundaki liderliğini daha da pekiştirdi:

Yüzde yüzlük performans ve bir maç eksiği: Lugano, ligde henüz puan kaybetmeden yoluna devam ediyor ve puanını 18'e çıkararak zirvedeki yerini korudu; ayrıca takımın bir maç eksiği bulunuyor;

Basel krizde: Mağlup olan ev sahibi ekip, 10 puanla ligde 5. sırada kalarak liderin oldukça gerisinde kaldı.

Sizce Behruz Karimov, Lugano ile İsviçre şampiyonluğunu kazanabilir mi ve onu yakın gelecekte Avrupa'nın beş büyük liginde görebilir miyiz? Özbek lejyonerlerin Avrupa'daki bu istikrarlı oyunları, Özbekistan milli takımı için ne kadar önemli? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!