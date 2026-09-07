Cristiano Ronaldo'nun Hollywood'daki geleceği tartışılıyor

Şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde forma giyen Cristiano Ronaldo'nun, futbol kariyerinden sonra Hollywood film endüstrisinde şansını deneyebileceği konusunda uzmanlar görüşlerini dile getiriyor. 41 yaşına yaklaşan Portekizli yıldızın geleceğine dair tahminler futbol dünyasında hararetle tartışılıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, eski Premier League kalecisi Shaka Hislop, Cristiano Ronaldo'nun beyaz perdeye geçiş ihtimalini göz ardı etmedi. Hislop'a göre, dünyanın en ünlü isimlerinden biri olan sporcu, istediği yolu seçme hakkına sahip ve finansal imkanları, her türlü yeni projeyi sadece keyif için yapmasına olanak tanıyor.

Küresel marka ve sinema dünyasındaki beklentiler

Cristiano Ronaldo sadece bir futbol efsanesi değil, aynı zamanda adını küresel bir markaya dönüştürmüş devasa bir ticari figürdür. Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarındaki milyarlarca kişilik takipçi kitlesi, onun dünya çapındaki etkisini gözler önüne seriyor. Futbolcunun kendisi de kariyerinin sonuna yaklaştığını kabul etmiş durumda ve halihazırda birçok başarılı iş projesinin sahibi.

Hislop, Ronaldo'nun Los Angeles'a giderek gişe rekorları kıran filmlerde şansını denemesinin ihtimal dışı olmadığını belirtti. Uzman, esprili bir dille Portekizli forvetin Hollywood'da ünlü oyuncu Vinnie Jones'un yanında bir "sidekick" (yardımcı karakter) olarak görünebileceğini ifade etti.

Eski takım arkadaşlarının görüşleri

Vinnie Jones, futbol kariyerinden sonra sinema dünyasına başarılı bir geçiş yapmış ve "Ateşten Kalbe Akıldan Dumana" (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) ile "Snatch" gibi yapımlar dahil olmak üzere 90'dan fazla film ve televizyon projesinde rol almıştır. Onun yolu, birçok sporcu için örnek teşkil ediyor.

Daha önce Ronaldo'nun Manchester United'daki eski takım arkadaşı Mikael Silvestre de GOAL'e verdiği röportajda, Portekizli forvet için fırsatların sınırsız olduğunu vurgulamıştı. Silvestre'ye göre Cristiano, hangi sektöre el atarsa atsın veya hangi yatırımı yaparsa yapsın, hepsinde başarıya ulaşma kapasitesine sahip.