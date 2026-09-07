“Page — bambaşka bir seviye!”: Bogdan Guskov, Nursulton Ruziboev'in mağlubiyetini analiz etti

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen UFC Fight Night 287 turnuvasının ana kartındaki üçüncü önemli dövüşte oktagona çıkan ünlü Özbek MMA dövüşçüsü Nursulton Ruziboev beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı. 39 yaşındaki tecrübeli İngiliz yıldız Michael "Venom" Page'e karşı gerçekleşen 3 rauntluk zorlu mücadelede, hakemlerin oybirliğiyle İngiliz dövüşçü galip geldi. Bu sürpriz sonuç hayranlar arasında hararetli tartışmalara yol açarken, UFC'deki bir diğer temsilcimiz Bogdan Guskov, Ruziboev'in performansını ve Page'in ustalığını tarafsız bir şekilde değerlendirdi.

Paris'te zorlu karşılaşma: Puanla kaybedilen zafer

UFC Fight Night 287 turnuvasındaki ana dövüşlerden biri büyük bir çekişmeye sahne oldu:

“Venom”a karşı 15 dakikalık sınav: Nursulton Ruziboev dünyanın en tehlikeli ve sıra dışı vuruş stiline sahip eski Bellator yıldızı Michael Page'e karşı üç raunt boyunca mücadele etti;

Hakemlerin oybirliğiyle kararı: Dövüş boyunca mesafeyi ustalıkla kontrol eden ve isabetli vuruş sayısında üstünlük sağlayan İngiliz sporcu, hakem puanlamasına göre galibiyete uzandı;

Hayranların tartışması: Özbek dövüşçü için bu UFC'deki ikinci mağlubiyet oldu ve sosyal medyada dövüş senaryosu ile Ruziboev'in taktiği hakkında çeşitli fikirler dile getiriliyor.

“Yaşlandığı hiç belli olmuyor”: Bogdan Guskov, Page'in seviyesi hakkında

UFC hafif ağır sıklet dövüşçüsü Bogdan Guskov, rakibinin kalitesine yüksek not verdi:

Kendine has bir okul: “Michael Page bambaşka bir seviye, kendine has bir stili olan bir dövüşçü,” dedi Guskov;

10 yıl önceki gibi dinamizm: Bogdan'a göre, 39 yaşında olmasına rağmen İngiliz dövüşçüde yaşlılık belirtileri hiç görünmüyor; hızı ve hareket dinamizmi 10 yıl önceki gibi korunuyor;

Hazırlık ve tecrübe: Guskov, Page'de gençlere özgü aşırı risk alma (azart) durumunun biraz azaldığını, ancak soğukkanlılık ve ringi hissetme yeteneğinin en üst seviyede olduğunu belirtti.

“İlk raunt harikaydı”: Nursulton'un neyi eksikti?

Guskov, vatandaşımızın oktagondaki hareketlerine ve bu dövüşün önemine değindi:

Başarılı başlangıç: Guskov'a göre Nursulton dövüşe çok iyi başladı ve ilk rauntta rakibine layıkıyla karşılık vererek kendi planını uygulayabildi;

Senaryonun kaybedilmesi: “İlk raunt harikaydı, sonrasında ise Page kendi planlarını ve istediği dövüş senaryosunu uygulamayı başardı,” diyerek durumu netleştirdi.

Mağlubiyet bir pişme okuludur: Bogdan, sosyal medyadaki eleştirilere cevaben: “Yorumlarda da söylendiği gibi, Ruziboev için gerçekten zor bir dövüştü ama insanı ve dövüşçüyü pişiren tam da böyle maçlardır,” diyerek Nursulton'a destek verdi.

Sizce, Nursulton Ruziboev'inMichael Page'e karşı dövüşündeki temel hatası neydi: yere indirme (takedown) fırsatlarını az mı kullandı yoksa rakibinin sıra dışı mesafesine uyum sağlayamadı mı? Bogdan Guskov'un dediği gibi, bu mağlubiyet Ruziboev'in UFC'deki geleceği için güçlü bir ders olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!