Xiaomi 18 Pro tanıtımı yaklaşıyor: yeni Snapdragon ve Lofic kamerası

·3·Teknoloji
Xiaomi 18 Pro tanıtımı yaklaşıyor: yeni Snapdragon ve Lofic kamerası

Eylül ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 18 Pro akıllı telefon serisi için fiziksel mağazalarda ön siparişler resmen alınmaya başlandı. ixbt.com'un haberine göre, bu amiral gemisi cihazların en gelişmiş donanım ve yeni nesil işlemcilerle donatılacak olması nedeniyle mobil teknoloji pazarında ciddi bir dönüm noktası yaratması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Qualcomm işlemcilerinde yeni rekorlar

Akıllı telefon pazarındaki en önemli olaylardan biri 23 Eylül'de gerçekleşecek olan Qualcomm Snapdragon zirvesidir. Bu etkinlikte, 2026 yılının yeni nesil işlemci serisine ait iki güçlü çip olan standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) ve daha güçlü Snapdragon 8 Elite Ultra / Extreme Gen 6 (SM8975) modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Belirtilenlere göre, her iki işlemci de TSMC'nin gelişmiş 2 nanometre üretim süreci temelinde üretilecek. En dikkat çekici nokta ise, serinin en üst versiyonunun mobil çip tarihinde ilk kez 5 GHz frekans sınırını aşmasının beklenmesidir.

Gelişmiş Lofic kamera teknolojisi

Akıllı telefonun fotoğrafçılık yetenekleri de önemli ölçüde geliştirilecek. Sızdırılan bilgilere göre, Xiaomi 18 Pro Max modeli, büyük sensörlü ve modern Lofic teknolojisine sahip 200 megapiksellik ana kamera ile donatılacak.

Ayrıca cihaz, makro çekim yeteneğine sahip büyük sensörlü 200 megapiksellik telefoto modülü ve yüksek kaliteli geniş açılı lensi de içerecek. Standart Xiaomi 18 Pro modelinin de benzer bir çift 200 megapiksellik kamera sistemine sahip olabileceği, ancak ana sensöründe Lofic teknolojisinin kullanılmayabileceği tahmin ediliyor.

Bu tür yüksek teknolojik çözümler, akıllı telefon tutkunları arasında büyük ilgi uyandırıyor. Şimdiden fiziksel satış noktalarında ön sipariş imkanının açılmış olması, kullanıcıların bu amiral gemisine olan yüksek talebini gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi'nin Eylül ayındaki tanıtımının mobil endüstrinin gelecek yılki ana trendlerini belirlemesi bekleniyor. Yeni nesil işlemciler ve gelişmiş kamera kombinasyonunun pazardaki rekabeti daha da kızıştıracağı kesin.

XiaomiSnapdragonLoficAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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