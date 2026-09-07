Isar Aerospace uzay şirketi uyduları yörüngeye fırlattı

·5·Teknoloji
Isar Aerospace uzay şirketi uyduları yörüngeye fırlattı

Avrupa'nın özel uzay endüstrisinde önemli bir tarihi olay yaşandı. Alman şirketi Isar Aerospace, Spectrum roketi ile faydalı yükü başarıyla alçak dünya yörüngesine taşıdı. Bu başarı, Avrupa bölgesinde SpaceX gibi küresel rakiplere karşı ciddi bir alternatifin doğduğunun habercisidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, tarihi uçuş Norveç'teki Andøya Uzay Üssü'nden «Onward and Upward» görevi kapsamında gerçekleştirildi. Şirket için bu ikinci test uçuşuydu ve tüm kritik aşamalar başarıyla tamamlandı. Roket, maksimum aerodinamik direnç bölgesini başarıyla geçti, aşama ayrılma sürecini gerçekleştirdi, ikinci aşama motorunu ateşledi ve hedeflenen yörüngeye ulaştı.

Yörünge manevrası ve beş CubeSat cihazı

Yörüngeye başarıyla ulaştıktan sonra, Spectrum roketi özel bir manevra gerçekleştirdi. Ardından beş adet CubeSat uydusunu ve önemli bir teknolojik deneyi uzaya başarıyla bıraktı. Uzmanlar ilk cihazlarla kararlı bir iletişim kurmayı başardı, diğer uyduların durumu ise kademeli olarak kontrol ediliyor.

Bu görev kapsamında uzaya gönderilen faydalı yükler arasında şu bilimsel ve teknolojik cihazlar yer aldı:

  • CyBEEsat bilimsel cihazı
  • TriSat-S uydusu
  • Platform 6 teknoloji modülü
  • FramSat-1 cihazı
  • SpaceTeamSat1 uzay çıkışı

Avrupa kozmonotiği için yeni bir dönem

Bu başarı, Avrupa'nın ticari uzaycılık tarihinde bir dönüm noktası oldu. Isar Aerospace, Avrupa'da özel sermaye ile kurulan ve kendi roketiyle uyduları yörüngeye bağımsız olarak taşıyan ilk ticari uzay şirketi olarak öne çıkıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Spectrum fırlatma aracı için bu uçuş özel bir öneme sahipti. Şirketin önceki ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı; ekip kısa sürede tüm hataları analiz ederek teknik eksiklikleri gidermeyi başardı.

Günümüzde küresel uzay pazarında özel girişimler ve yeniden kullanılabilir teknolojiler ana rolü oynamaktadır. Isar Aerospace'in elde ettiği bu başarı, Avrupa Birliği ülkelerinin uzaya bağımsız erişim imkanlarını genişletme yolunda stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Isar AerospaceSpectrumUzayUyduSpaceX
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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