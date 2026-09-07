Tyson Fury ve Anthony Joshua maçı gerçekleşmek üzere

Ağır sıklet kategorisinde İngiliz ve dünya boks tarihinin en çok beklenen süper mücadelesi olan Tyson Fury ve Anthony Joshua maçı nihayet gerçekleşme aşamasına geldi. "Çingene Kral" Tyson Fury, bu tarihi karşılaşmanın organize edilmesinde ve Netflix yayın deviyle özel bir anlaşma imzalanmasında UFC ve Zuffa Boxing patronu Dana White'ın katkılarının paha biçilemez olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, Joshua'nın promotörü Eddie Hearn'e sert eleştirilerde bulunarak, onun küçük hesaplarının müzakereleri bir kez daha çıkmaza sokabileceği konusunda uyardı.

Dana White'ın müdahalesi ve Netflix ile anlaşma

Tyson Fury, sosyal medyadaki video mesajında White'ın diplomatik becerisine övgüde bulundu:

Netflix ile iş birliği: Dana White, boks dünyasında yıllardır çözülemeyen sorunu çözerek, maçın Netflix platformu üzerinden tüm dünyaya canlı yayınlanması konusunda anlaşmaya vardı;

«Eddie Hearn küçük bir kıskanç»: Fury, rakibinin promotörünü sert bir dille eleştirdi: "Bu maçı organize ettiği ve işi bitirdiği için Dana White'a çok teşekkür ederim. Eddie Hearn ise bununla hiçbir ilgisi olmadığını kabul etmeye cesareti olmayan küçük bir kıskançtır. Yıllardır deneyip başaramadıkları işi başka birinin başardığını kabul ediyorum," dedi Fury;

Resmi onayın olmaması: Bununla birlikte boksör, maçın henüz yüzde 100 resmi olarak onaylanmadığını belirterek: "Bu korkaklar hala kaçıyor, Eddie ise hala boş konuşuyor," diye ekledi.

Londra'dan New York'a taşınma ve vergi krizi

Maçla ilgili müzakereler, coğrafi değişiklik nedeniyle gerginleşmişti:

Amerikan izleyicisi için değişiklik: Karşılaşmanın yayın saatinin ABD'li izleyiciler için en uygun prime-time saatine ayarlanması gerektiğinden, maçın Londra'dan New York şehrine taşınması talep edildi;

Hearn'ün ek talepleri: Joshua'nın çıkarlarını koruyan Eddie Hearn, ABD'deki ek vergiler nedeniyle boksörün garanti ücretinin önemli ölçüde artırılmasını talep etmeye başladı;

«Wembley»'e hazırlık: İlginç olan şu ki, Anthony Joshuabizzat kendisi, hiçbir finansal veya ek şart olmaksızın Londra'daki 90 bin kişilik Wembley Stadyumu'nda dövüşmeye hazır olduğunu defalarca vurguladı.

Frank Warren'dan son ültimatom: Pazartesi günü her şey belli olacak

Müzakerelerdeki uzamalar Fury'nin ekibinin sabrını tüketti:

Sürenin dolması: Tyson Fury'nin resmi promotörü Frank Warren tarafından Joshua ve Eddie Hearn ekibine verilen kesin ültimatom süresi Pazartesi günü sona eriyor;

20 Kasım iptal edilmeyecek: Eğer Joshua tarafı belirlenen süre içinde sözleşmeyi imzalamazsa, Fury derhal yeni bir rakip aramaya başlayacak;

New York gecesi: Her halükarda, Tyson Fury'nin 20 Kasım'da New York'ta ringe çıkacağı kesin olarak belirlenmiş durumda.

Sizce Eddie Hearn ve Anthony Joshua Pazartesi günkü ültimatomu kabul edip yılın en büyük maçı için imzayı atacak mı, yoksa bu mega maç yine iptal mi olacak? Eğer karşılaşma 20 Kasım'da New York'ta gerçekleşirse, kimin kazanacağına inanırdınız: Fury mi yoksa Joshua mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!