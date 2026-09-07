Xiaomi, Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akıllı akvaryumunu tanıttı

Xiaomi markası, akıllı cihaz ekosistemini genişleterek yeni nesil Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvaryumunu satışa sundu. 31 litre kapasiteli bu cihaz, ev ortamında balık bakımını otomatikleştiren ve su ortamını sürekli kontrol altında tutmayı sağlayan gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, Çin pazarında bu yeni ürün 649 yuan fiyatla sunuluyor. Cihazın genel boyutları 505×292×334 milimetre olup, rezervuar yüksek kaliteli ultra berrak camdan üretilmiştir. Akvaryum kapağının özel tasarımı, balıkların dışarı atlamasını önler.

Gelişmiş filtreleme ve otomatik kontrol

Cihazın temel yeniliklerinden biri, kuru ve ıslak bölgeleri birbirinden ayıran geliştirilmiş filtreleme sistemidir. Su, birkaç aşamalı filtre malzemesinden sırayla geçer; U şeklindeki biyokimyasal kartuş kanalı ise suyun bakteriyel dolgu ile temas süresini önemli ölçüde uzatır.

Çok katmanlı filtre, atıkları ve yem kalıntılarını etkili bir şekilde tutar. Ayrıca, hızlı su tahliye sistemi kirliliklerin kısa sürede giderilmesine yardımcı olur. Pompa, yüksek verimli fırçasız motor, seramik miller ve ek ses yalıtımı ile donatılmış olup oldukça sessiz çalışır.

Akıllı özellikler ve ekran

Akvaryum kapağına 1,47 inçlik renkli bir ekran ve şeffaf bir pencere yerleştirilmiş olup, burada su sıcaklığı ve sistemin mevcut durumu sürekli olarak görüntülenir. Aydınlatma sistemi, parlaklığı ve rengi ayarlanabilen tam renkli RGB diyotlardan oluşur.

Cihazın özellikleri şunları içerir:

Mi Home uygulaması aracılığıyla su akışını ve pompa hızını uzaktan kontrol etme;

Entegre otomatik yem dağıtıcı yardımıyla belirlenen programa göre balıkları besleme;

Xiao Ai sesli asistanı desteğiyle sistemi yönetme;

Balık türü ve sayısına bağlı olarak aydınlatma ve filtreleme parametrelerini otomatik seçme.

Kullanıcılar, Mi Home uygulaması üzerinden akvaryumdaki sıcaklık değişimlerini takip edebilir ve sistemdeki herhangi bir arıza hakkında zamanında uyarı alabilirler. Bu durum, yeni başlayan akvaryumcular için bakım sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır.