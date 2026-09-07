Emektar kaleci Vozinha, Şili Ligi'ndeki ilk maçında kalesini gole kapattı

·1·Spor
Emektar kaleci Vozinha, Şili Ligi'ndeki ilk maçında kalesini gole kapattı

Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla sergilediği başarılı performansla tanınan tecrübeli kaleci Vozinha, Şili'nin Colo-Colo kulübündeki ilk maçında güven veren oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Goal.com'un haberine göre, 40 yaşındaki file bekçisi, Şili birinci liginde Huachipato'ya karşı oynanan mücadelede kalesini gole kapatarak takımının puan tablosundaki liderliğini pekiştirmesine önemli katkı sağladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Concepción'daki Estadio Ester Roa Rebolledo stadyumunda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlansa da, bu sonuç Los Albos lakaplı Colo-Colo'nun konumunu sarsmadı. Bu maç, 40 yaşındaki futbolcu için Şili Ligi'ndeki ilk resmi sınav oldu. Daha önce kupa maçında da gol yemeyen tecrübeli kaleci, sergilediği güvenli performansla ligdeki toplam gol yemediği süreyi 180 dakikaya çıkardı.

Sahadaki güven ve taraftar desteği

Karşılaşma boyunca yaklaşık 20 bin seyirci, emektar kaleciyi alkışlarla karşıladı. Dünya Kupası'ndaki maçlarını hatırlatan geleneksel sarı formasıyla sahaya çıkan Vozinha, ceza sahasında oldukça sakin ve disiplinli bir oyun sergiledi. İlk yarının sonunda küçük bir hata yapsa da, yan hakemin bayrağıyla ofsayt kararı verilmesi durumu yumuşattı ve takım tehlikeden kurtuldu.

Maç boyunca sergilenen güvenli oyun, deplasmana gelen binlerce taraftarın defalarca ayağa kalkıp alkışlamasına neden oldu. Sahadaki bu başarılı hamleler, Fernando Ortis yönetimindeki teknik ekibe kale güvenliği konusunda büyük bir rahatlık sağladı.

Şampiyonluğa emin adımlarla

Bu beraberliğin ardından Colo-Colo, 53 puanla puan tablosundaki liderliğini korudu. Fernando Ortis'in öğrencileri, en yakın takipçileri olan Universidad Catolica ve Universidad de Chile'nin 14 puan önünde yer alıyor. Her iki takipçi takım da hafta sonu galip gelmesine rağmen, Los Albos şampiyonluk yarışında kendi kaderini elinde tutuyor.

Takım rakip kalede birçok fırsatı değerlendirememiş olsa da, savunmadaki disiplin ve Vozinha'nın güven veren performansı, teknik direktöre ilk 11 konusunda doğru seçim yapma imkanı tanıyor. Sezon sonuna yaklaşılan bu dönemde, tecrübeli kalecinin yeteneklerinin, takıma 2027 Copa Libertadores biletini garantilemede kilit rol oynaması bekleniyor.

VozinhaColo-ColoŞili LigiFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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