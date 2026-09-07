Betelgeuse yıldızında 7 yıldır kaybolmayan sıcak bir nokta keşfedildi

Gökbilimciler, ALMA radyo teleskop dizisini kullanarak Kırmızı dev Betelgeuse yüzeyinde son derece sıra dışı ve uzun ömürlü bölgeler tespit ettiler. Dünyamızdan yaklaşık 724 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu devasa gök cismini inceleme sürecinde, atmosferinin homojen olmadığı ve yarıçapında değişimler olduğu ortaya çıktı. Bu bilimsel gözlemler, uzaydaki en gizemli yıldızlardan birinin iç süreçlerini daha derinlemesine anlamamızı sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sıra dışı sıcak bölgenin sırrı

ixbt.com verilerine göre araştırma, 2023 yılının Ağustos ayında milimetrik dalga boyunda gerçekleştirildi. Betelgeuse yıldızının ortalama fotosfer sıcaklığı yaklaşık 2300 Kelvin civarındadır. Ancak kuzeydoğu kısmında, çevresindeki yüzeyden tam 800 Kelvin daha sıcak bir bölge bulundu. Bu keşfin konumu ve parlaklığının, bilim insanları tarafından 2015 yılında kaydedilen sıcak nokta ile neredeyse aynı olduğu belirlendi.

Genellikle kırmızı süperdevlerin atmosferindeki madde karışım süreçleri, yüzeyi çok kısa sürede değiştirir. Bu nedenle, söz konusu sıcak noktanın en az 7 yıldır kaybolmamış olması bilim dünyası için önemli bir bulgu oldu. Bu durum, yıldız yüzeyinde son derece uzun ömürlü kararlı yapıların varlığına işaret ediyor.

Yıldız yarıçapı ve konveksiyon süreçleri

Yeni elde edilen görüntüler, kırmızı süperdevin atmosferinin belirgin bir şekilde homojen olmadığını gösterdi. Özellikle uzmanlar, yıldızın görünür yarıçapı boyunca ±%6'ya varan kendine has "tümsekler" ve dalgalı değişimler kaydettiler. Bu yapıların şeklinin de 2015 yılındaki gözlemlere kıyasla değiştiği tespit edildi.

Gökbilimcilere göre, gözlemlenen bu tür özellikler doğrudan güçlü konveksiyon süreçleriyle bağlantılıdır. Betelgeuse'un derinliklerinden yükselen sıcak gaz akımları, atmosferde şok dalgaları oluşturur. Ayrıca bu süreçler, karbon monoksit ve silikon monoksit gibi çeşitli moleküllerin oluşumuna zemin hazırlar.

Süpernova ve gelecekteki evrim

Bu karmaşık süreçler, yıldızın madde kaybıyla da ilişkili olabilir; çünkü kırmızı süperdev, dış katmanlarını yavaş yavaş uzaya fırlatmaktadır. Kütle ve hacim bakımından Güneş'ten önemli ölçüde daha büyük olan Betelgeuse, gelecekte evrimini bir süpernova patlamasıyla sonlandıracaktır.

Şimdilik bu devasa patlamanın ne zaman gerçekleşeceği belli değil. Ancak yıldızın homojen olmayan yüzeyi ve atmosferindeki değişimleri incelemek, dev yıldızların yaşamlarının son evresinden önce meydana gelen karmaşık süreçleri daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.