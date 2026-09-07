“Altınsız kalırsak bu bir rezalet!”: Kazakistan boksunu sarsan uyarı

Kazakistan boksu etrafında büyük bir yankı uyandıran ve ciddi tartışmalara yol açan endişe verici bir açıklama yapıldı. Ünlü spor uzmanı ve eski boksör Aydar Sharibayev, milli takımın mevcut durumu hakkında açık konuştu ve yaklaşan büyük uluslararası turnuvalarda takımın gerçek bir başarısızlıkla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. Sharibayev, milli takımda derin bir kriz yaşandığını; düşük rekabet, kısıtlı yedek oyuncu havuzu ve tek kişiye dayalı kararlar nedeniyle Kazak boks dünyasının dünya arenasında, özellikle de güçlü komşularına karşı konumunu kaybedebileceğini vurguladı.

«Komşularımız boş durmuyor»: Yedek eksikliği ve rakiplerin «ev ödevi»

Aydar Sharibayev, kendi sayfasından yaptığı paylaşımda milli takımın en zayıf noktalarını tek tek sıraladı:

Her sıklette 5 dövüşçü şart: Uzmana göre, şu anda Kazakistan'da her sıklette sadece bir veya iki-üç güvenilir boksör bulunuyor. Modern boks gerekliliklerine göre, yüksek başarı için her sıklette en az beş tane üst düzey ve birbirinin yerini doldurabilecek rekabetçi dövüşçü olması şarttır;

Komşuların taktiksel hazırlığı: «Komşularımız ve diğer rakiplerimiz boş durmuyor. Hepsi boksörlerimize karşı özel bir “ev ödevi” yaparak taktiksel anlamda hazırlıklarını sürdürüyor», diyen Sharibayev (uzmanlar burada açık ara üstünlük kuran Özbekistan boks ekolünü kastediyor);

Sadece 1 numaralara odaklanma hatası: Tüm turnuvalara sadece birinci numaralı sporcuları götürme uygulamasının yanlış olduğu, ikinci ve üçüncü sıradaki gençlere de düzenli olarak fırsat ve uluslararası deneyim verilmesi gerektiği belirtildi.

Tek adam yönetimine karşı çağrı: «Kötü bir sistem, sistemsizlikten iyidir»

Uzman, milli takım yönetimi ve teknik heyetin yaklaşımını da sert bir şekilde eleştirdi:

Bireysel kararlara son verilmesi: Uzman, milli takımdaki tüm sorumluluğun sadece başantrenörün omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini ve kararların tek bir kişi tarafından değil, tüm teknik heyet ve ülkedeki deneyimli uzmanlarla istişare edilerek alınması gerektiğini vurguladı;

«Çıldırmadan önce aklını başına topla»: «Olimpiyatlarda altın kazanamadıktan sonra üzülmek veya itiraz etmek bir işe yaramaz. Eğer yarın tek bir altın bile alamazsak, işte bu gerçek bir rezalet olur», diye uyardı;

Sistemsizlik tehlikesi: Bir Alman atasözünü hatırlatan Sharibayev, «Kötü bir sistem bile sistemsizlikten iyidir. Şu an en çok ihtiyacımız olan şey sistem, sistem ve yine sistemdir. Ancak bir sistem olursa istikrarlı zaferler gelecektir», diyerek sözlerini noktaladı.

Japonya'daki Asya Oyunları öncesi: Nasanov'un takımı büyük baskı altında

Bu eleştirel çıkışın yılın en önemli spor organizasyonu arifesinde gelmesi durumu daha da gerginleştiriyor:

Asya Oyunları başlangıcı: Boks branşındaki Asya Oyunları müsabakaları 21 Eylül'den 2 Ekim'e kadar Japonya'nın Nishio şehrinde düzenlenecek;

Okyanus ötesi kamp ve Tokyo yolculuğu: Başantrenör Nurjan Nasanov yönetimindeki Kazakistan milli takımı, Los Angeles'taki (ABD) yoğun antrenman kampını tamamlayarak hazırlıkların son aşamasını doğrudan Japonya'da gerçekleştiriyor;

Kadro gizli tutuluyor: Erkekler kategorisinde yarışacak resmi kadro henüz açıklanmadı, bu da taraftarlar ve uzmanlar arasındaki merakı artırıyor.

Sizce Aydar Sharibayev'in Kazakistan boks sistemi hakkındaki endişeleri ne kadar haklı? Komşularımız Japonya'daki Asya Oyunları'nda Özbek boksörlerin gücüne karşı yeterli rekabeti gösterebilecek mi, yoksa ringdeki üstünlük yine tamamen onların tarafında mı olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!