“Herkese meydan okuyorum!”: Khamzat Chimaev yıl sonuna kadar UFC oktagonuna dönmek istiyor

UFC'nin en parlak ve en şiddetli dövüşçülerinden biri, yenilgi yüzü görmemiş Khamzat Chimaev («Borz») yıl sonuna kadar oktagona dönmeye hazır olduğunu açıkladı. Moskova'daki RAF turnuvasındaki başarılı katılımının ardından, Rus yıldız «Red Corner MMA» yayınına verdiği röportajda orta sıkletteki mevcut gergin durumu, potansiyel rakiplerin sağlık durumlarını ve yılın en büyük turnuvasında şampiyonluk maçı için yedek dövüşçü olarak yer almaya hazır olduğunu açıkça dile getirdi.

«Rakipler sakatlandı»: Hunter Campbell'ın cevabı ve duraksayan müzakereler

Chimaev'in sözlerine göre, planlarını bazı adayların saf dışı kalması etkiledi:

İki adayın sakatlığı: Khamzat'ın belirttiğine göre, sıkletin iki üst düzey temsilcisi Caio Borralho ve eski şampiyon Dricus du Plessis sakatlıkları nedeniyle şu anda dövüşemeyecek durumda;

UFC yönetimiyle iletişim: «Herkese meydan okuyorum, bir an önce dönmek istiyorum. Daha önce Ekim ayında dönmek istediğimi söylemiştim. UFC Başkan Yardımcısı Hunter'ı aradım; bana Caio ve Du Plessis'in sakatlandığını açıkladılar», — diyerek durumu netleştirdi Chimaev;

Oktagon özlemi: Hayranlarını uzun süre bekletmesine rağmen «Borz», her an ve her rakibe karşı dövüşmeye fiziksel olarak tamamen hazır olduğunu belirtti.

Strickland ve Imavov karşılaşması: Chimaev'den yedeklik teklifi

Khamzat, yıl sonundaki şampiyonluk tartışmalarına adını cesurca ekledi:

«Yedek seçenek olmaya hazırım»: Chimaev, yıl sonunda planlanan Sean Strickland ve Nassourdine Imavov arasındaki maçta her iki tarafın da yerine geçmeye hazır olduğunu açıkladı;

Olası değişiklikler: «Bakalım ne olacak, tam bilmiyorum. Belki Imavov ve Strickland dövüşmez, bir şeyler olur; ben her türlü rakiple çıkmaya hazırım», — dedi Khamzat, beklenmedik mücbir sebeplere atıfta bulunarak;

Kemer yolundaki en kısa yol: Eğer bu şampiyonluk maçının herhangi bir katılımcısı son anda çekilirse, Chimaev'in yedek olarak oktagona çıkması onu doğrudan UFC şampiyonluk maçı için aday yapacak.

Las Vegas'ta final: UFC 335 turnuvasına büyük ilgi

Yılın son numaralı etkinliği öncesinde organizasyon önemli kararların eşiğinde:

UFC 335 yeri ve tarihi: Sean Strickland ve Nassourdine Imavov arasındaki maç henüz resmen açıklanmasa da, uzmanlar bu karşılaşmanın 12 Aralık'ta Las Vegas'ta düzenlenecek «UFC 335» turnuvasının ana maçı olacağını tahmin ediyor;

Yılın son büyük şovu: «UFC 335», organizasyonun 2026 yılındaki son numaralı etkinliği ve Chimaev'in bu karta eklenmesi, turnuvanın ticari başarısını ve izleyici ilgisini şüphesiz birkaç kat artıracaktır.

Sizce Khamzat Chimaev, 12 Aralık'taki Las Vegas şovuna yetişebilecek mi? Eğer şampiyonluk maçında Strickland veya Imavov'a karşı oktagona çıkarsa, «Borz» rakiplerine ne kadar şans tanır? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!