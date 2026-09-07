19. sıradan zirveye: 20 yaşındaki Antonelli Monza'da mucize yarattı

·8·Spor
19. sıradan zirveye: 20 yaşındaki Antonelli Monza'da mucize yarattı

Monza'daki efsanevi ve hızlı Monza Pisti'nde düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın on üçüncü ayağı olan İtalya Grand Prix'si, tarihi bir sansasyon ve dramayla sona erdi. Yarışa neredeyse en son sıradan, 19. pozisyondan başlayan Mercedes takımının 20 yaşındaki umut vadeden pilotu Andrea Kimi Antonelli, tüm rakiplerini tek tek geride bırakarak podyumun en üst basamağına çıktı. Bu zafer, sadece genç pilotun kariyerinde bir dönüm noktası değil, aynı zamanda tüm İtalyan motor sporlarında son 60 yıldır beklenen tarihi bir olay oldu.

19. sıradan zirveye: 60 yıllık İtalyan hasreti sona erdi

Yarış, hayranların ve uzmanların hafızasında uzun süre kalacak bir geri dönüşle hatırlandı:

  • İnanılmaz bir yükseliş: Sıralama turlarındaki şanssızlık nedeniyle 19. sıradan start alan Kimi Antonelli; agresif tempo, kusursuz taktik ve soğukkanlı geçişlerle liderliği ele geçirdi;

  • 60 yıllık tarihi rekor: 20 yaşındaki Antonelli, son 60 yıl içinde kendi vatanında, İtalya Grand Prix'sinde podyumun en üstüne çıkan ilk yerel pilot olarak adını motor sporları tarihine altın harflerle yazdı;

  • Tribünlerin alkışı: Monza'daki binlerce seyirci, genç kahramanın bu zaferini gözyaşları ve tezahüratlarla karşıladı.

Mercedes dublesi ve ilk üç

Gümüş Oklar takımı, Monza pistinde mutlak bir üstünlük sergiledi:

  • George Russell ikinci sırada: Mercedes'in ikinci pilotu George Russell, bitiş çizgisini ikinci sırada geçerek Alman takımı için 'altın duble'yi garantiledi;

  • Verstappen ilk üçte: Red Bull'un ana lideri Max Verstappen, kıyasıya geçen yarışta 3. sırayı alarak podyuma çıktı;

  • McLaren ve Hamilton'ın durumu: İlk beşi McLaren ikilisi Lando Norris (4. sıra) ve Oscar Piastri (5. sıra) tamamladı. Ferrari'deki Lewis Hamilton ise 6. sıra ile yetindi.

Monza trajedisi: Charles Leclerc'in kazası ve yarış dışı kalan yıldızlar

Hızlı virajlar ve tehlikeli çarpışmalar bazı liderleri yarış dışı bıraktı:

  • Leclerc'in erken vedası: Yarışın ikinci turunun sonunda Ferrari pilotu Charles Leclerc, yüksek hızda aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve kendi taraftarlarının önünde yarışa devam edemedi;

  • Aston Martin'in tam başarısızlığı: Deneyimli Fernando Alonso ve takım arkadaşı Lance Stroll de teknik sorunlar nedeniyle finişe ulaşamayanlar arasına katıldı.

İtalya Grand Prix'si tam sonuçları (Monza, 13. etap):

Yarıştaki güç dengesi şu şekilde oluştu:

  • 1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

  • 2. George Russell (Mercedes)

  • 3. Max Verstappen (Red Bull)

  • 4. Lando Norris (McLaren)

  • 5. Oscar Piastri (McLaren)

  • 6. Lewis Hamilton (Ferrari)

  • 7. Pierre Gasly (Alpine)

  • 8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

  • 9. Franco Colapinto (Alpine)

  • 10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

  • İlk on dışı: Gabriel Bortoleto (Audi — 11), Nico Hülkenberg (Audi — 12), Carlos Sainz (Williams — 13), Liam Lawson (Red Bull — 14), Oliver Bearman (Haas — 15), Esteban Ocon (Haas — 16), Alexander Albon (Williams — 17), Sergio Perez (Cadillac — 18), Valtteri Bottas (Cadillac — 19).

  • Yarış dışı kalanlar: Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin).

Sizce 20 yaşındaki Kimi Antonelli'nin 19. sıradan başlayıp zafer kazanması, Formula 1'de yeni bir büyük dönemin başlangıcı mı yoksa sadece şanslı bir tesadüf mü? Ferrari ve Leclerc'in kendi evindeki bu ağır hatasının sebebi sizce neydi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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